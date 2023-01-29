https://sputniknews.com.tr/20230129/turkiyenin-ilk-gonullu-yuk-hayvanlari-ameliyathanesi-acildi-1066319783.html
Türkiye’nin ilk gönüllü yük hayvanları ameliyathanesi açıldı
Türkiye’nin ilk gönüllü yük hayvanları ameliyathanesi açıldı
Çekmeköy’de Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği (WARF) tarafından ve İGDAŞ’ın katkılarıyla faaliyete geçen Türkiye’nin ilk gönüllü yük hayvanları... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T14:30+0300
2023-01-29T14:30+0300
2023-01-29T14:30+0300
yaşam
türkiye
istanbul
hayvan
ameliyathane
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Çekmeköy’de Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği (Work Animal Rescue Foundation- WARF) tarafından İGDAŞ’ın katkıları ve Çekmeköy Belediyesi’nin izinleriyle faaliyete geçen Türkiye’nin ilk gönüllü yük hayvanları ameliyathanesi resmi törenle açıldı. Açılışa Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği (WARF) kurucusu Okan Oflaz, İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, Prof. Dr Dilek Olgun Erdikmen, Doç. Dr. Basak Tunalı, Veteriner hekim Muhammed Acar, oyuncular Gonca Vuslateri, Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk katıldı.Yük Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği tarafından hayvan çiftliğinde oluşturulan ameliyathanede, Türkiye’nin dört bir yanından gelen engelli, hasta ve özel bakıma ihtiyaç duyan travmalı hayvanlar, gönüllü veterinerler tarafından tedavi ediliyor. Ardından tedavi edilen hayvanlar, güvenli ve yeni evlerine gönderilmek üzere sahiplendiriliyor. Sahiplenilmeyen hayvanlar ise ömürlerinin sonuna kadar güvenle çiftlikte ikinci baharlarını yaşıyorlar. Sayıları sürekli değişmekle beraber derneğin çiftliğinde dört yüzden fazla hayvan hayatını sürdürüyor.
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türkiye, istanbul, hayvan, ameliyathane
türkiye, istanbul, hayvan, ameliyathane
Türkiye’nin ilk gönüllü yük hayvanları ameliyathanesi açıldı
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Çekmeköy’de Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği (WARF) tarafından ve İGDAŞ’ın katkılarıyla faaliyete geçen Türkiye’nin ilk gönüllü yük hayvanları ameliyathanesi resmi törenle açıldı. Açılışa; oyuncu Gonca Vuslateri, Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk de katıldı.
Çekmeköy’de Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği (Work Animal Rescue Foundation- WARF) tarafından İGDAŞ’ın katkıları ve Çekmeköy Belediyesi’nin izinleriyle faaliyete geçen Türkiye’nin ilk gönüllü yük hayvanları ameliyathanesi resmi törenle açıldı. Açılışa Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği (WARF) kurucusu Okan Oflaz, İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, Prof. Dr Dilek Olgun Erdikmen, Doç. Dr. Basak Tunalı, Veteriner hekim Muhammed Acar, oyuncular Gonca Vuslateri, Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk katıldı.
Yük Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği tarafından hayvan çiftliğinde oluşturulan ameliyathanede, Türkiye’nin dört bir yanından gelen engelli, hasta ve özel bakıma ihtiyaç duyan travmalı hayvanlar, gönüllü veterinerler tarafından tedavi ediliyor. Ardından tedavi edilen hayvanlar, güvenli ve yeni evlerine gönderilmek üzere sahiplendiriliyor. Sahiplenilmeyen hayvanlar ise ömürlerinin sonuna kadar güvenle çiftlikte ikinci baharlarını yaşıyorlar. Sayıları sürekli değişmekle beraber derneğin çiftliğinde dört yüzden fazla hayvan hayatını sürdürüyor.