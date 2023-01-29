https://sputniknews.com.tr/20230129/tbmm-baskani-sentop-muslumanlari-alcakca-hedef-alan-bu-insan-musveddelerini-bir-kez-daha-kiniyorum-1066329406.html

TBMM Başkanı Şentop: Müslümanları alçakça hedef alan bu insan müsveddelerini bir kez daha kınıyoruz

TBMM Başkanı Şentop: Müslümanları alçakça hedef alan bu insan müsveddelerini bir kez daha kınıyoruz

TBMM Başkanı Şentop, 17. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak, Avrupa'da sistematik bir... 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T23:04+0300

2023-01-29T23:04+0300

2023-01-29T23:07+0300

mustafa şentop

türkiye

isveç

hollanda

danimarka

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kur'an-ı Kerim'e saldırıların düzenlendiği İsveç, Hollanda ve Danimarka'ya "ilkesizlikten vazgeçmeleri" çağrısında bulundu.Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin (İSİPAB) 'İslam Dünyası ve Modernleşme ile Kalkınmanın Sınamaları' başlığıyla Cezayir'de gerçekleştirilen 17. Konferansı'nda 16. dönem başkanı olarak konuşma yaptı.İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e düzenlenen saldırılara dikkati çeken Şentop, "Bu aşağılık kişilerin aşağılık eylemleri ve söz konusu ülke makamlarının tutumları İslam düşmanlığının, ırkçı ve aşırıcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin göstergesidir. Bu insan müsveddelerini bir kez daha lanetliyorum" dedi.Şentop, söz konusu saldırıların gerçekleştiği ülkelerin tavrına ilişkin ise, Putlaştırdıkları özgürlük, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü kisvesi altında her fırsatta Müslümanları hedef alan, hedef alınmasına göz yuman Batılı ülkeleri ilkesizlikten vazgeçmeye, geçmişlerinden ders çıkarmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.Çıkacak yangın herkesi yakacakBatı'nın yüzeysel insan hakları anlayışına ve çifte standart yaklaşımına sahip olduğuna vurgu yapan Şentop, "Batılı ülkeler bu tehlikeli oyuna derhal son vermelidir. İnsanların kutsallarının tahkir edilmesine dur demelidir. Toplumların fay hatlarıyla oynanmasına müsaade etmemelidir. Çıkacak yangının herkesi yakacağını artık görmeliler" dedi.Şentop, İngiltere Prensi Harry'nin, Afganistan’da 25 kişiyi öldürdüğü, bundan utanç duymadığı ve "Onları insan olarak görürseniz öldüremezsiniz, öyle görmüyoruz" şeklindeki cümlesini hatırlatarak, "Bu yaşananlar adeta Nazi dönemine giden yolun taşlarını döşüyor. Hitler’i anımsatıyor" ifadelerini kullandı.İslam ülkelerinin bireysel olarak verecekleri tepkilerin yanı sıra İslam coğrafyasının temsil edildiği uluslararası organların da tepkilerini en yüksek perdeden ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Şentop, şunları söyledi:-

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isveç

hollanda

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mustafa şentop, isveç, hollanda, danimarka