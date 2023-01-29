https://sputniknews.com.tr/20230129/soyludan-kilicdarogluna-soz-milletindir-diye-sahip-cikti-peki-14-mayis-kime-karsi-kazanildi-1066324956.html

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Söz milletindir' diye sahip çıktı, peki 14 Mayıs kime karşı kazanıldı?

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Söz milletindir' diye sahip çıktı, peki 14 Mayıs kime karşı kazanıldı?

İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'a sahip çıktığını belirterek, "Yeter söz milletindir' diye sahip çıktı. Peki 14 Mayıs kime... 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T18:23+0300

2023-01-29T18:23+0300

2023-01-29T18:34+0300

süleyman soylu

politika

kemal kılıçdaroğlu

altılı masa

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.Burada yaptığı konuşmada Adana'da coşkulu ve samimi bir aileyle buluşmasına vesile olduğu için İl Başkanı Mehmet Ay'a teşekkür eden Soylu, şöyle konuştu:Türkiye'de geçmişte kurdurulan gazetelerle cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, ailelerine, ülkenin değerlerine hakaret edildiğini dile getiren Soylu, kadınların kıyafetleri nedeniyle birbirlerinden ayrıldığını, çocukların okula gitmesine engel olunduğunu anlattı.'Ayasofya Camisi'nde namaz kılmayı bize yasak ettiler'Bakan Soylu, milletin acısını ve sabrını içine attığını ifade ederek, "Ayasofya Camisi orada durdu. Biz özgür, bağımsız bir ülkeydik ama orada namaz kılmayı bize yasak ettiler, üzerimize öyle bir vesayet koydular ki 'Biz izin vermeden siz hareket edemezsiniz' dediler. Siyaseti ürküttüler, korkuttular. Siyaset yapmak isteyenlerin annelerine, babalarına 'Oğlum aman uzak dur bak başına ne geleceği belli olmaz' dediler. Öyle bir zaman dilimi içerisinde devreye girdiniz ki bu ülkede yüzde 8 binlik gecelik faizlerle hepimizi terbiye ettiler" diye konuştu.Devletin, vatandaşın yanına gitmediği günlerin yaşandığını anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Büyük davanın yüce gönüllüleri olarak çalışıyoruz'"Biz 300 yıldır bizi ezmeye çalışanlara karşı bir büyük davanın yüce gönüllüleri olarak çalışıyoruz" diyen Soylu, "Biz işimizi yapmıyoruz, biz davamızın, millet davasının, insanlık davasının peşindeyiz. Biz etrafımızdaki coğrafyada karşı karşıya kalan ezginliği ortadan kaldırabilmek, onların baskılarını ortadan kaldırabilmek, komşularımıza yapılan zulmü kendi elimizle bertaraf edebilmek, berhava edebilmek davasının peşindeyiz. Biz Filistin'den Libya'ya, Lübnan'dan Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya kadar, Yemen'e kadar, Balkanlar'a kadar oluşturulan bütün baskıları ortadan kaldırmak için zengin olmak zorundayız, güçlü olmak, kuvvetli kudretli olmak zorundayız. Ne kadar patlarlarsa patlasınlar, ne kadar çatlarlarsa çatlasınlar İHA'mızı SİHA'mızı yaptık, KIZILELMA'mızı yaptık, arabamızı yaptık, uçaklarımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'a sahip çıktığını belirten Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:Bakan Soylu, "Bir kere 14 Mayıs'a sahip çıkabilmek için 15 Temmuz'da havalimanına indiğin zaman tanklar içerisinden sıvışmak değil, 15 Temmuz'da demokrasiye, millete ve işgale karşı bu milletle beraber olmak lazım. Öyle 14 Mayıs'a sahip çıkabilmek için dönüp bu ülkenin polisine, jandarmasına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapma konusunda iftira atmamak lazım. Onların yaptığı terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, bu ülkenin birliğiyle ve beraberliğiyle mücadele, sonuna kadar sizle beraber olacağız demek lazım. Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmamak lazım" ifadelerini kullandı.Altılı masaya yönelik eleştirilerini sürdüren Soylu, şunları kaydetti:

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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, altılı masa