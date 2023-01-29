https://sputniknews.com.tr/20230129/seyir-halindeki-iett-otobusu-yandi-1066314878.html
Seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Sultangazi TEM Otoyolu’nda seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T10:04+0300
2023-01-29T10:04+0300
2023-01-29T10:04+0300
türkiye
türkiye
otobüs
istanbul
tem otoyolu
edirne
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Sultangazi TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden Y.U. idaresindeki 34 TP 7152 plakalı İETT otobüsü, Küçükköy sapağında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Emniyet ekipleri otoyolu trafiğe kapatırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.Sık sık patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.Otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230129/kayseride-yolcu-otobusu-devrildi-4-kisi-oldu-24-kisi-yaralandi-1066314229.html
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türkiye, otobüs, istanbul, tem otoyolu, edirne
türkiye, otobüs, istanbul, tem otoyolu, edirne
Seyir halindeki İETT otobüsü yandı
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Sultangazi TEM Otoyolu’nda seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sultangazi TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden Y.U. idaresindeki 34 TP 7152 plakalı İETT otobüsü, Küçükköy sapağında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri otoyolu trafiğe kapatırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Sık sık patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.