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Seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Sultangazi TEM Otoyolu’nda seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T10:04+0300
2023-01-29T10:04+0300
türkiye
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otobüs
istanbul
tem otoyolu
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Sultangazi TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden Y.U. idaresindeki 34 TP 7152 plakalı İETT otobüsü, Küçükköy sapağında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Emniyet ekipleri otoyolu trafiğe kapatırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.Sık sık patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.Otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230129/kayseride-yolcu-otobusu-devrildi-4-kisi-oldu-24-kisi-yaralandi-1066314229.html
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türkiye, otobüs, istanbul, tem otoyolu, edirne
türkiye, otobüs, istanbul, tem otoyolu, edirne

Seyir halindeki İETT otobüsü yandı

10:04 29.01.2023
© İHASeyir halindeki İETT otobüsü yandı
Seyir halindeki İETT otobüsü yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© İHA
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Sultangazi TEM Otoyolu’nda seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sultangazi TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden Y.U. idaresindeki 34 TP 7152 plakalı İETT otobüsü, Küçükköy sapağında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri otoyolu trafiğe kapatırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 4 kişi öldü, 24 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
TÜRKİYE
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 4 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
09:19
Sık sık patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.
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