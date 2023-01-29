https://sputniknews.com.tr/20230129/sarigul-natonun-turkiyeye-faydasi-olmaz-artik-abdnin-talimatini-alan-bir-teskilat-durumundadir-1066322316.html

Sarıgül: NATO'nun Türkiye'ye faydası olmaz, artık ABD'nin talimatını alan bir teşkilat durumundadır

Sarıgül: NATO'nun Türkiye'ye faydası olmaz, artık ABD'nin talimatını alan bir teşkilat durumundadır

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül "NATO konusunu Türkiye olarak tekrar gözden geçirmemiz lazım. NATO'nun Türkiye'ye faydası olmaz, çünkü NATO artık ABD'nin... 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T16:57+0300

2023-01-29T16:57+0300

2023-01-29T16:57+0300

politika

türkiye

türkiye değişim partisi (tdp)

mustafa sarıgül

nato

abd

altılı masa

aday

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1d/1066322171_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8d20fe8d74e364ec724aada9a0048c29.jpg

NATO'yu ABD'nin talimatıyla hareket eden bir teşkilat olmakla eleştiren Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "NATO bağımsız değildir. NATO özgür değildir. NATO özellikle komşumuz Yunanistan'da orantısız bir şekilde silahlanmaktadır. NATO artık ABD'nin bir aparatı haline gelmiştir. 2 tane NATO üyesi Türkiye ve Yunanistan. Bakıyorsunuz ki NATO Yunan adalarında müthiş bir şekilde silahlanıyor ama aynı silahları 20 kilometre ötedeki Türkiye'ye getirmiyor. NATO bağımsızlığını yitirmiştir. NATO işlevini yitirmiştir. NATO, NATO üyesi ülkelere eşit olarak davranmamakta, ABD'nin aparatı olmak durumundadır. Parlamentodaki bütün siyasi partileri göreve çağırarak mutlaka gizli oturumla NATO'nun karanlık emellerini ve NATO'nun ABD'nin aparatı, oyuncağı olduğunu konuşmamız lazım. NATO konusunu Türkiye olarak tekrar gözden geçirmemiz lazım. NATO'nun Türkiye'ye faydası olmaz, çünkü NATO artık ABD'nin talimatını alan bir teşkilat durumundadır. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım ki; ayıdan post, Amerika'dan da dost olmaz" şeklinde konuştu.‘Altılı masa yarın değil, öbür gün değil 1 saat sonra adayını mutlaka açıklamalı’Altılı masanın bir an önce adayını duyurmasını gerektiğini kaydeden Sarıgül, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok az bir süre kaldı. Artık muhalefet partileri özellikle altılı masa bir an önce adayını açıklaması lazım. Altılı masada yemekler soğumaya başladı. Vatandaşımızın artık beklentisi üst noktaya kadar geldi. Altılı masa yarın değil, öbür gün değil 1 saat sonra adayını mutlaka açıklamalı ve toplumdaki beklentilere mutlaka cevap vermelidir" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarıgül, nato, abd, altılı masa, aday