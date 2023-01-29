https://sputniknews.com.tr/20230129/sarigul-natonun-turkiyeye-faydasi-olmaz-artik-abdnin-talimatini-alan-bir-teskilat-durumundadir-1066322316.html
Sarıgül: NATO'nun Türkiye'ye faydası olmaz, artık ABD'nin talimatını alan bir teşkilat durumundadır
Sarıgül: NATO'nun Türkiye'ye faydası olmaz, artık ABD'nin talimatını alan bir teşkilat durumundadır
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül "NATO konusunu Türkiye olarak tekrar gözden geçirmemiz lazım. NATO'nun Türkiye'ye faydası olmaz, çünkü NATO artık ABD'nin... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T16:57+0300
2023-01-29T16:57+0300
2023-01-29T16:57+0300
politika
türkiye
türkiye değişim partisi (tdp)
mustafa sarıgül
nato
abd
altılı masa
aday
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NATO'yu ABD'nin talimatıyla hareket eden bir teşkilat olmakla eleştiren Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "NATO bağımsız değildir. NATO özgür değildir. NATO özellikle komşumuz Yunanistan'da orantısız bir şekilde silahlanmaktadır. NATO artık ABD'nin bir aparatı haline gelmiştir. 2 tane NATO üyesi Türkiye ve Yunanistan. Bakıyorsunuz ki NATO Yunan adalarında müthiş bir şekilde silahlanıyor ama aynı silahları 20 kilometre ötedeki Türkiye'ye getirmiyor. NATO bağımsızlığını yitirmiştir. NATO işlevini yitirmiştir. NATO, NATO üyesi ülkelere eşit olarak davranmamakta, ABD'nin aparatı olmak durumundadır. Parlamentodaki bütün siyasi partileri göreve çağırarak mutlaka gizli oturumla NATO'nun karanlık emellerini ve NATO'nun ABD'nin aparatı, oyuncağı olduğunu konuşmamız lazım. NATO konusunu Türkiye olarak tekrar gözden geçirmemiz lazım. NATO'nun Türkiye'ye faydası olmaz, çünkü NATO artık ABD'nin talimatını alan bir teşkilat durumundadır. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım ki; ayıdan post, Amerika'dan da dost olmaz" şeklinde konuştu.‘Altılı masa yarın değil, öbür gün değil 1 saat sonra adayını mutlaka açıklamalı’Altılı masanın bir an önce adayını duyurmasını gerektiğini kaydeden Sarıgül, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok az bir süre kaldı. Artık muhalefet partileri özellikle altılı masa bir an önce adayını açıklaması lazım. Altılı masada yemekler soğumaya başladı. Vatandaşımızın artık beklentisi üst noktaya kadar geldi. Altılı masa yarın değil, öbür gün değil 1 saat sonra adayını mutlaka açıklamalı ve toplumdaki beklentilere mutlaka cevap vermelidir" dedi.
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türkiye, türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarıgül, nato, abd, altılı masa, aday
türkiye, türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarıgül, nato, abd, altılı masa, aday
Sarıgül: NATO'nun Türkiye'ye faydası olmaz, artık ABD'nin talimatını alan bir teşkilat durumundadır
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül "NATO konusunu Türkiye olarak tekrar gözden geçirmemiz lazım. NATO'nun Türkiye'ye faydası olmaz, çünkü NATO artık ABD'nin talimatını alan bir teşkilat durumundadır" dedi.
NATO'yu ABD'nin talimatıyla hareket eden bir teşkilat olmakla eleştiren Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "NATO bağımsız değildir. NATO özgür değildir. NATO özellikle komşumuz Yunanistan'da orantısız bir şekilde silahlanmaktadır. NATO artık ABD'nin bir aparatı haline gelmiştir. 2 tane NATO üyesi Türkiye ve Yunanistan. Bakıyorsunuz ki NATO Yunan adalarında müthiş bir şekilde silahlanıyor ama aynı silahları 20 kilometre ötedeki Türkiye'ye getirmiyor. NATO bağımsızlığını yitirmiştir. NATO işlevini yitirmiştir. NATO, NATO üyesi ülkelere eşit olarak davranmamakta, ABD'nin aparatı olmak durumundadır. Parlamentodaki bütün siyasi partileri göreve çağırarak mutlaka gizli oturumla NATO'nun karanlık emellerini ve NATO'nun ABD'nin aparatı, oyuncağı olduğunu konuşmamız lazım. NATO konusunu Türkiye olarak tekrar gözden geçirmemiz lazım. NATO'nun Türkiye'ye faydası olmaz, çünkü NATO artık ABD'nin talimatını alan bir teşkilat durumundadır. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım ki; ayıdan post, Amerika'dan da dost olmaz" şeklinde konuştu.
‘Altılı masa yarın değil, öbür gün değil 1 saat sonra adayını mutlaka açıklamalı’
Altılı masanın bir an önce adayını duyurmasını gerektiğini kaydeden Sarıgül, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok az bir süre kaldı. Artık muhalefet partileri özellikle altılı masa bir an önce adayını açıklaması lazım. Altılı masada yemekler soğumaya başladı. Vatandaşımızın artık beklentisi üst noktaya kadar geldi. Altılı masa yarın değil, öbür gün değil 1 saat sonra adayını mutlaka açıklamalı ve toplumdaki beklentilere mutlaka cevap vermelidir" dedi.