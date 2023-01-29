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https://sputniknews.com.tr/20230129/sabah-basyazari-dogum-9-ayda-oluyor-altili-masa-11-ay-gecmesine-ragmen-hl-liderini-doguramadi-1066317623.html
Sabah başyazarı: Doğum 9 ayda oluyor, altılı masa 11 ay geçmesine rağmen hâlâ liderini doğuramadı
Sabah başyazarı: Doğum 9 ayda oluyor, altılı masa 11 ay geçmesine rağmen hâlâ liderini doğuramadı
Sabah gazetesi başyazarı Barlas bugünkü yazısında “Normal şartlarda bir doğum 9 ayda oluyor. Altılı Masa ise 11 ay geçmesine rağmen hâlâ liderini doğuramadı”... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T13:17+0300
2023-01-29T13:17+0300
politika
mehmet barlas
altılı masa
muhalefet
seçim
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, yayınlanan yazısında altılı masanın adayının belli olmaması hakkında "Aslında Altılı Masa'nın kurucusu olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun asıl hedefi, en başından beri kendi cumhurbaşkanı adaylığını perçinlemekti. Diğerleri de ‘Acaba aradan sıyrılıp cumhurbaşkanı adayı yahut milletvekili olabilir miyim?’ hayaliyle bu işe katıldılar. Bu hevesleri de hâlâ devam ediyor. Normal şartlarda bir doğum 9 ayda oluyor. Altılı Masa ise 11 ay geçmesine rağmen hâlâ liderini doğuramadı. ‘Tüp bebek’ olması beklenen liderin doğmayıp sonunda 74 yaşın üzerindeki Kılıçdaroğlu'nun "yeni bir lider" diye doğması ise bazılarının hayallerini yerle bir edecek" ifadelerini kullandı.Barlas, "Altılı Masa'da yaşanan bütün karışıklığın ve sıkıntıların sebebi bu doğum sancısıdır. Tüp bebeği tutturamayıp Kılıçdaroğlu'nu ‘yeni bir lider’ diye sunmak zorunda kaldıkları için bütün havaları da söndü. Korku dağları sarınca birbirlerine düştüler. Bu nedenle tek rakipleri Erdoğan'ı engellemek için ülke içi ve ülke dışı dahil her türlü yola başvurmaya başladılar. Batı'da bir anda yoğunlaşan "Erdoğan düşmanlığı" sebepsiz değil. Tayyip Erdoğan'a karşı 8 seçim kaybetmiş birine ümit bağlarsanız varacağınız yer doğal olarak ‘Tayyip Erdoğan seçime girmesin’dir" diye yazdı.
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mehmet barlas, altılı masa, muhalefet, seçim
mehmet barlas, altılı masa, muhalefet, seçim

Sabah başyazarı: Doğum 9 ayda oluyor, altılı masa 11 ay geçmesine rağmen hâlâ liderini doğuramadı

13:17 29.01.2023
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah gazetesi başyazarı Barlas bugünkü yazısında “Normal şartlarda bir doğum 9 ayda oluyor. Altılı Masa ise 11 ay geçmesine rağmen hâlâ liderini doğuramadı” ifadelerini kullandı.
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, yayınlanan yazısında altılı masanın adayının belli olmaması hakkında "Aslında Altılı Masa'nın kurucusu olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun asıl hedefi, en başından beri kendi cumhurbaşkanı adaylığını perçinlemekti. Diğerleri de ‘Acaba aradan sıyrılıp cumhurbaşkanı adayı yahut milletvekili olabilir miyim?’ hayaliyle bu işe katıldılar. Bu hevesleri de hâlâ devam ediyor. Normal şartlarda bir doğum 9 ayda oluyor. Altılı Masa ise 11 ay geçmesine rağmen hâlâ liderini doğuramadı. ‘Tüp bebek’ olması beklenen liderin doğmayıp sonunda 74 yaşın üzerindeki Kılıçdaroğlu'nun "yeni bir lider" diye doğması ise bazılarının hayallerini yerle bir edecek" ifadelerini kullandı.
Barlas, "Altılı Masa'da yaşanan bütün karışıklığın ve sıkıntıların sebebi bu doğum sancısıdır. Tüp bebeği tutturamayıp Kılıçdaroğlu'nu ‘yeni bir lider’ diye sunmak zorunda kaldıkları için bütün havaları da söndü. Korku dağları sarınca birbirlerine düştüler. Bu nedenle tek rakipleri Erdoğan'ı engellemek için ülke içi ve ülke dışı dahil her türlü yola başvurmaya başladılar. Batı'da bir anda yoğunlaşan "Erdoğan düşmanlığı" sebepsiz değil. Tayyip Erdoğan'a karşı 8 seçim kaybetmiş birine ümit bağlarsanız varacağınız yer doğal olarak ‘Tayyip Erdoğan seçime girmesin’dir" diye yazdı.
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