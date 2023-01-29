https://sputniknews.com.tr/20230129/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-birkac-yonde-taarruza-devam-ediyor-1066324809.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu birkaç yönde taarruza devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu birkaç yönde taarruza devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Donetsk, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde taarruza devam ettiğini belirtti. 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T18:02+0300

2023-01-29T18:02+0300

2023-01-29T18:02+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donetsk

zaporojye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0e/1065742737_0:125:2401:1476_1920x0_80_0_0_8f033602004e8ec4066de0ec7fcdad28.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Rus ordu birliklerinin üç yönde taarruz eylemlerine devam ettiğini dile getiren Konaşenkov, Rusya’nın ‘Doğu’ askeri grubu birliklerinin Donetsk yönünde taarruza devam ederek daha avantajlı mevzileri ele geçirdiğini ve düşmanın Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) iki yerleşiminde konuşlanan güçlerine kayıplar yaşattığını vurguladı.“DHC’nin Kramatorsk yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir mühimmat deposu imha edildi” diyen Konaşenkov, ‘düşmanın bu yöndeki toplam kaybının 90’a yakın Ukraynalı asker, bir zırhlı piyade aracı, iki zırhlı muharebe aracı, 14 otomobil, iki Akatsiya obüsü, iki D-20 ve D-30 obüsü ile Olha ve Smerç olmak üzere iki çok namlulu roketatar sistemi olduğunu’ ifade etti.Rus komutan ‘ayrıca ABD yapımı iki adet M777 topçu sisteminin, iki adet ABD yapımı Paladin kundağı motorlu topçu sisteminin ve topçu mücadelesine yönelik bir adet ABD yapımı AN/TPQ-50 radar istasyonunun da imha edildiği’ bilgisini paylaştı.Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde ise Rusya’nın ‘Doğu’ askeri grubu birliklerinin taarruza devam ederek düşmanın DHC’ndeki üç ve Zaporojye Bölgesi’ndeki bir yerleşiminde konuşlanan güçlerine kayıplar yaşattığını ifade etti.DHC’de düşmana ait iki topçu mühimmat deposunun imha edildiğini vurgulayan Konaşenkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu yönlerde günlük kayıpları ölü ve yaralı olarak 100’e yakın asker, bir tank, iki zırhlı muharebe aracı, üç pikap, iki otomobil ve iki adet Akatsiya kundağı motorlu obüs olarak gerçekleşti” vurgusunu yaptı.Tümgeneral Konaşenkov, Kupyansk yönünde ‘Batı’ askeri grubunun hava ve topçu birliklerinin ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Harkov Bölgesi’nde ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) konuşlanan 14. ve 92. mekanize tugaylarına kayıplar yaşatıldığını, ayrıca Harkov Bölgesi’nin üç yerleşiminde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait dört sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiğini belirtti.Rus komutan, “Bu yönde son bir günde 50’ye yakın Ukraynalı asker, bir zırhlı personel taşıyıcı ve bir kundağı motorlu Akatsiya obüsü etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.Krasnıy Liman yönünde ‘Merkez’ askeri grubunun savaş jetlerinin ve topçu birliklerinin atışları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 25. Hava Saldırı, 80. ve 95. indirme ve saldırı tugayları ile 27. Ulusal Muhafız Tugayının insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı noktaların vurulduğu bilgisini veren Konaşenkov, “Düşmanın bu yöndeki kayıpları son bir günde ölü ya da yaralı olarak 110’a yakın Ukraynalı askeri personel, bir zırhlı piyade aracı, dört zırhlı muharebe aracı, Nona-S topçu düzeneği ve Grad çok namlulu roketatar sistemi oldu” ifadelerini kullandı.

rusya

ukrayna

donetsk

zaporojye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donetsk, zaporojye