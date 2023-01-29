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ÖSYM 13 yıl aradan sonra Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nı düzenledi
ÖSYM 13 yıl aradan sonra Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nı düzenledi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra 2023 Türkiye Yurt Dışından... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
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sınav
yabancı
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Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2023 TR-YÖS, yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil, 9 ülkedeki toplam 27 sınav merkezinde uygulandı.Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere toplam 80 soru soruldu. Sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirildi.TR-YÖS'ün geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 2 yıl olacak. Sınav sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek.Öte yandan 2023-TR-YÖS'ün temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.
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ösym, sınav, yabancı
ösym, sınav, yabancı

ÖSYM 13 yıl aradan sonra Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nı düzenledi

20:01 29.01.2023
© Fotoğraf : ÖSYMÖSYM
ÖSYM - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© Fotoğraf : ÖSYM
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) gerçekleştirildi.
Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2023 TR-YÖS, yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil, 9 ülkedeki toplam 27 sınav merkezinde uygulandı.
Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere toplam 80 soru soruldu. Sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirildi.
TR-YÖS'ün geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 2 yıl olacak. Sınav sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek.
Öte yandan 2023-TR-YÖS'ün temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.
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