https://sputniknews.com.tr/20230129/osym-13-yil-aradan-sonra-turkiye-yurt-disindan-ogrenci-kabul-sinavini-duzenledi-1066326325.html

ÖSYM 13 yıl aradan sonra Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nı düzenledi

ÖSYM 13 yıl aradan sonra Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nı düzenledi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra 2023 Türkiye Yurt Dışından... 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T20:01+0300

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ösym

sınav

yabancı

türkiye

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Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2023 TR-YÖS, yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil, 9 ülkedeki toplam 27 sınav merkezinde uygulandı.Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere toplam 80 soru soruldu. Sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirildi.TR-YÖS'ün geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 2 yıl olacak. Sınav sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek.Öte yandan 2023-TR-YÖS'ün temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.

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