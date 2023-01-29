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https://sputniknews.com.tr/20230129/moskovada-nazim-hikmet-anmasi-eserleri-turkiye-ile-rusyayi-birlestiriyor-1066322581.html
Moskova’da Nazım Hikmet anması: ‘Eserleri Türkiye ile Rusya’yı birleştiriyor’
Moskova’da Nazım Hikmet anması: ‘Eserleri Türkiye ile Rusya’yı birleştiriyor’
Şair Nazım Hikmet'in doğumunun 121. yılı nedeniyle Rusya’nın başkenti Moskova’da anma etkinliği düzenlendi. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
rusya
nazım hikmet
anma
moskova
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Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfının yanı sıra Moskova Nazım Hikmet Kütüphanesi, Moskova Kültür Bakanlığı ve Moskova Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Moskova'daki Onejskiy Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.Etkinliğe, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker'in yanı sıra Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Kurucu Başkanı Ali Galip Savaşır, Moskova Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdürü Aleksandra İlyina, Moskova Nazım Hikmet Kütüphanesi Müdürü Galina Sudina ve çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.‘Hikmet'in eserleri Türkiye ile Rusya'yı birleştiriyor’Samsar, burada yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet'in şiir ve yazılarıyla hem Türkiye hem de Rusya'daki insanların hayatına dokunduğunu belirterek, "İlk şiirini 11 yaşında kaleme alan Hikmet, sadece şair değil aynı zamanda bir düşünür ve entelektüeldir. Nazım, sayısız şiir, oyun ve yazı yazmış. Nazım Hikmet'in şiirleri, dünyanın birçok ülkesinde çeşitli dillerde basılmış, oyunları sahnelenmiştir" dedi.Hikmet'in eserlerinin Türkiye ile Rusya'yı birleştirdiğini vurgulayan Samsar şöyle devam etti:Samsar, Nazım Hikmet'in anısını yaşatmaya devam edeceklerini dile getirdi. Konuşmaların ardından Hikmet'in hayatı ile ilgili belgesel gösterimi yapıldı. Hikmet'in şiirlerinin Rus öğrenciler tarafından okunduğu etkinlik, konser programıyla devam etti. Konserde, Rus sanatçılar dans gösterisi yaparak şarkılar seslendirdi.
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rusya, nazım hikmet, anma, moskova, mehmet samsar
rusya, nazım hikmet, anma, moskova, mehmet samsar

Moskova’da Nazım Hikmet anması: ‘Eserleri Türkiye ile Rusya’yı birleştiriyor’

17:13 29.01.2023 (güncellendi: 17:14 29.01.2023)
© Fotoğraf : @Turk_Emb_MoscowMoskova’da Nazım Hikmet anması
Moskova’da Nazım Hikmet anması - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© Fotoğraf : @Turk_Emb_Moscow
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Şair Nazım Hikmet'in doğumunun 121. yılı nedeniyle Rusya’nın başkenti Moskova’da anma etkinliği düzenlendi. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar “Nazım, vefatından bunca yıl sonra dahi dostluk köprülerin kurulmasına vesile olmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye ve Rusya'dan bizlerin burada buluşmasına vesile olan yine Nazım'dır” dedi.
Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfının yanı sıra Moskova Nazım Hikmet Kütüphanesi, Moskova Kültür Bakanlığı ve Moskova Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Moskova'daki Onejskiy Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Etkinliğe, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker'in yanı sıra Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Kurucu Başkanı Ali Galip Savaşır, Moskova Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdürü Aleksandra İlyina, Moskova Nazım Hikmet Kütüphanesi Müdürü Galina Sudina ve çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

‘Hikmet'in eserleri Türkiye ile Rusya'yı birleştiriyor’

Samsar, burada yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet'in şiir ve yazılarıyla hem Türkiye hem de Rusya'daki insanların hayatına dokunduğunu belirterek, "İlk şiirini 11 yaşında kaleme alan Hikmet, sadece şair değil aynı zamanda bir düşünür ve entelektüeldir. Nazım, sayısız şiir, oyun ve yazı yazmış. Nazım Hikmet'in şiirleri, dünyanın birçok ülkesinde çeşitli dillerde basılmış, oyunları sahnelenmiştir" dedi.
Hikmet'in eserlerinin Türkiye ile Rusya'yı birleştirdiğini vurgulayan Samsar şöyle devam etti:
"Bugün burada onu anarak, hatırlayarak aslında bizler de onun sayesinde birbirimizin hayatlarına dokunuyoruz. Birleştirici etki işte bu. Nazım, vefatından bunca yıl sonra dahi dostluk köprülerin kurulmasına vesile olmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye ve Rusya'dan bizlerin burada buluşmasına vesile olan yine Nazım'dır."
Samsar, Nazım Hikmet'in anısını yaşatmaya devam edeceklerini dile getirdi. Konuşmaların ardından Hikmet'in hayatı ile ilgili belgesel gösterimi yapıldı. Hikmet'in şiirlerinin Rus öğrenciler tarafından okunduğu etkinlik, konser programıyla devam etti. Konserde, Rus sanatçılar dans gösterisi yaparak şarkılar seslendirdi.
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