Moskova’da Nazım Hikmet anması: ‘Eserleri Türkiye ile Rusya’yı birleştiriyor’
17:13 29.01.2023 (güncellendi: 17:14 29.01.2023)
© Fotoğraf : @Turk_Emb_MoscowMoskova’da Nazım Hikmet anması
© Fotoğraf : @Turk_Emb_Moscow
Şair Nazım Hikmet'in doğumunun 121. yılı nedeniyle Rusya’nın başkenti Moskova’da anma etkinliği düzenlendi. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar “Nazım, vefatından bunca yıl sonra dahi dostluk köprülerin kurulmasına vesile olmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye ve Rusya'dan bizlerin burada buluşmasına vesile olan yine Nazım'dır” dedi.
Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfının yanı sıra Moskova Nazım Hikmet Kütüphanesi, Moskova Kültür Bakanlığı ve Moskova Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Moskova'daki Onejskiy Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Etkinliğe, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker'in yanı sıra Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Kurucu Başkanı Ali Galip Savaşır, Moskova Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdürü Aleksandra İlyina, Moskova Nazım Hikmet Kütüphanesi Müdürü Galina Sudina ve çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.
Ünlü şair Nazım Hikmet’in doğumunun 121. yıldönümü Moskova Belediyesi, Moskova YEE, Moskova Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı, Moskova Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi ve Moskova N. Hikmet Kütüphanesi işbirliğinde düzenlenen anma etkinliğiyle kutlanmıştır.@NazimHikmetCom @yeemoskova pic.twitter.com/68KG35QkAR— TurkishEmbassyMoscow (@Turk_Emb_Moscow) January 28, 2023
‘Hikmet'in eserleri Türkiye ile Rusya'yı birleştiriyor’
Samsar, burada yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet'in şiir ve yazılarıyla hem Türkiye hem de Rusya'daki insanların hayatına dokunduğunu belirterek, "İlk şiirini 11 yaşında kaleme alan Hikmet, sadece şair değil aynı zamanda bir düşünür ve entelektüeldir. Nazım, sayısız şiir, oyun ve yazı yazmış. Nazım Hikmet'in şiirleri, dünyanın birçok ülkesinde çeşitli dillerde basılmış, oyunları sahnelenmiştir" dedi.
Hikmet'in eserlerinin Türkiye ile Rusya'yı birleştirdiğini vurgulayan Samsar şöyle devam etti:
"Bugün burada onu anarak, hatırlayarak aslında bizler de onun sayesinde birbirimizin hayatlarına dokunuyoruz. Birleştirici etki işte bu. Nazım, vefatından bunca yıl sonra dahi dostluk köprülerin kurulmasına vesile olmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye ve Rusya'dan bizlerin burada buluşmasına vesile olan yine Nazım'dır."
Samsar, Nazım Hikmet'in anısını yaşatmaya devam edeceklerini dile getirdi. Konuşmaların ardından Hikmet'in hayatı ile ilgili belgesel gösterimi yapıldı. Hikmet'in şiirlerinin Rus öğrenciler tarafından okunduğu etkinlik, konser programıyla devam etti. Konserde, Rus sanatçılar dans gösterisi yaparak şarkılar seslendirdi.