https://sputniknews.com.tr/20230129/miray-daner-liseyi-24-yasinda-bitirdi-1066315170.html
Miray Daner liseyi 24 yaşında bitirdi
Miray Daner liseyi 24 yaşında bitirdi
7 yaşında oyunculuk sektörüne atıldığı için derslerini ihmal eden oyuncu, 24 yaşında liseden mezun oldu. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T10:20+0300
2023-01-29T10:20+0300
2023-01-29T10:20+0300
yaşam
oyuncu
eğitim
lise
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Başarılı oyuncu Miray Daner, 7 yaşında oyunculuk sektörüne atıldı. Kuş Uçuşu dizisindeki rolüyle ses getiren Miray Daner, Medcezir dizisi ile tanınmıştı.Devamsızlıktan sınıfta kaldıBüyüme çağı setlerde geçen Daner, eğitim hayatından da geri kaldı. Daner, lise döneminde setlerde olduğu için devamsızlıktan sınıfta kaldı. Okul hayatını bir yandan devam ettirmeye çalışan oyuncu, 7 yıl önce akşam lisesine kaydını yaptırdı.24 yaşında mezun olduOkulu ihmal etse de tüm derslerini vermeyi başaran Daner, 24 yaşında mezun oldu.Miray Daner, şimdilerde üniversite sınavına hazırlanıyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
oyuncu, eğitim, lise
Miray Daner liseyi 24 yaşında bitirdi
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7 yaşında oyunculuk sektörüne atıldığı için derslerini ihmal eden oyuncu, 24 yaşında liseden mezun oldu.
Başarılı oyuncu Miray Daner, 7 yaşında oyunculuk sektörüne atıldı. Kuş Uçuşu dizisindeki rolüyle ses getiren Miray Daner, Medcezir dizisi ile tanınmıştı.
Devamsızlıktan sınıfta kaldı
Büyüme çağı setlerde geçen Daner, eğitim hayatından da geri kaldı. Daner, lise döneminde setlerde olduğu için devamsızlıktan sınıfta kaldı. Okul hayatını bir yandan devam ettirmeye çalışan oyuncu, 7 yıl önce akşam lisesine kaydını yaptırdı.
24 yaşında mezun oldu
Okulu ihmal etse de tüm derslerini vermeyi başaran Daner, 24 yaşında mezun oldu.
Miray Daner, şimdilerde üniversite sınavına hazırlanıyor.