https://sputniknews.com.tr/20230129/meteorolojiden-3-ile-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-1066325755.html
Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T18:46+0300
2023-01-29T18:46+0300
2023-01-29T18:46+0300
türkiye
meteoroloji
kar
kar yağışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103785/72/1037857264_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_6a079f1756f1956363f88fdb2313aaaf.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmalarına karşı uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı açıklama ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevresini kar yağışına karşı uyardı. Meteoroloji açıklaması şöyle:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103785/72/1037857264_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_9f96091fd78d7a26a5dd3ea23128695c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meteoroloji, kar, kar yağışı
meteoroloji, kar, kar yağışı
Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmalarına karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı açıklama ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevresini kar yağışına karşı uyardı. Meteoroloji açıklaması şöyle:
“30 Ocak 2023 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.”