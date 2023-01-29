https://sputniknews.com.tr/20230129/meteorolojiden-3-ile-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-1066325755.html

Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T18:46+0300

2023-01-29T18:46+0300

2023-01-29T18:46+0300

türkiye

meteoroloji

kar

kar yağışı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmalarına karşı uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı açıklama ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevresini kar yağışına karşı uyardı. Meteoroloji açıklaması şöyle:

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meteoroloji, kar, kar yağışı