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Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T18:46+0300
2023-01-29T18:46+0300
türkiye
meteoroloji
kar
kar yağışı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmalarına karşı uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı açıklama ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevresini kar yağışına karşı uyardı. Meteoroloji açıklaması şöyle:
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meteoroloji, kar, kar yağışı
meteoroloji, kar, kar yağışı

Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı

18:46 29.01.2023
© AATürkiye genelinde kar yağışı
Türkiye genelinde kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmalarına karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı açıklama ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevresini kar yağışına karşı uyardı. Meteoroloji açıklaması şöyle:
“30 Ocak 2023 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.”
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