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Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T04:07+0300
2023-01-29T04:07+0300
2023-01-29T04:07+0300
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silahlı saldırı
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde silah sesleri yükseldi. Los Angeles Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.30 sıralarında Beverly Crest Mahallesi'nden silahlı saldırı ihbarı alındığı belirtildi.Polis, 7 kişinin vurulduğu olayda araç içinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yol kenarında oturan 4 kişinin ise yaralandığını söyledi. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.Monterey Park'da 11 kişi ölmüştüABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Monterey Park kentinde geçen hafta Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı dans salonuna silahlı saldırı düzenlenmişti.Güvenlik güçlerinin, Monterey Park'ın yaklaşık 50 kilometre güneybatısındaki Torrance’de silahlı saldırı ile bağlantılı olduğu düşünülen beyaz bir minibüsün etrafını çevirmesinin ardından araçtan bir el silah sesi duyulmuş, Los Angeles İlçe Şerifi Robert Luna, 72 yaşındaki şüpheli Huu Can Tran'ın silahıyla kendini vurduğunu açıklamıştı.Monterey Park’ta meydana gelen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.
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silahlı saldırı, abd, los angeles, kaliforniya
silahlı saldırı, abd, los angeles, kaliforniya
Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde silah sesleri yükseldi. Los Angeles Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.30 sıralarında Beverly Crest Mahallesi'nden silahlı saldırı ihbarı alındığı belirtildi.
Polis, 7 kişinin vurulduğu olayda araç içinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yol kenarında oturan 4 kişinin ise yaralandığını söyledi. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
Monterey Park'da 11 kişi ölmüştü
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Monterey Park kentinde geçen hafta Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı dans salonuna silahlı saldırı düzenlenmişti.
Güvenlik güçlerinin, Monterey Park'ın yaklaşık 50 kilometre güneybatısındaki Torrance’de silahlı saldırı ile bağlantılı olduğu düşünülen beyaz bir minibüsün etrafını çevirmesinin ardından araçtan bir el silah sesi duyulmuş, Los Angeles İlçe Şerifi Robert Luna, 72 yaşındaki şüpheli Huu Can Tran'ın silahıyla kendini vurduğunu açıklamıştı.
Monterey Park’ta meydana gelen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.