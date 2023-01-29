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Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T04:07+0300
2023-01-29T04:07+0300
dünya
silahlı saldırı
abd
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde silah sesleri yükseldi. Los Angeles Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.30 sıralarında Beverly Crest Mahallesi'nden silahlı saldırı ihbarı alındığı belirtildi.Polis, 7 kişinin vurulduğu olayda araç içinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yol kenarında oturan 4 kişinin ise yaralandığını söyledi. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.Monterey Park'da 11 kişi ölmüştüABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Monterey Park kentinde geçen hafta Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı dans salonuna silahlı saldırı düzenlenmişti.Güvenlik güçlerinin, Monterey Park'ın yaklaşık 50 kilometre güneybatısındaki Torrance’de silahlı saldırı ile bağlantılı olduğu düşünülen beyaz bir minibüsün etrafını çevirmesinin ardından araçtan bir el silah sesi duyulmuş, Los Angeles İlçe Şerifi Robert Luna, 72 yaşındaki şüpheli Huu Can Tran'ın silahıyla kendini vurduğunu açıklamıştı.Monterey Park’ta meydana gelen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.
los angeles
kaliforniya
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silahlı saldırı, abd, los angeles, kaliforniya
silahlı saldırı, abd, los angeles, kaliforniya

Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

04:07 29.01.2023
© AFP 2023 / ANDRI TAMBUNANABD - polis
ABD - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© AFP 2023 / ANDRI TAMBUNAN
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde silah sesleri yükseldi. Los Angeles Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.30 sıralarında Beverly Crest Mahallesi'nden silahlı saldırı ihbarı alındığı belirtildi.
Polis, 7 kişinin vurulduğu olayda araç içinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yol kenarında oturan 4 kişinin ise yaralandığını söyledi. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Monterey Park'da 11 kişi ölmüştü

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Monterey Park kentinde geçen hafta Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı dans salonuna silahlı saldırı düzenlenmişti.
Güvenlik güçlerinin, Monterey Park'ın yaklaşık 50 kilometre güneybatısındaki Torrance’de silahlı saldırı ile bağlantılı olduğu düşünülen beyaz bir minibüsün etrafını çevirmesinin ardından araçtan bir el silah sesi duyulmuş, Los Angeles İlçe Şerifi Robert Luna, 72 yaşındaki şüpheli Huu Can Tran'ın silahıyla kendini vurduğunu açıklamıştı.
Monterey Park’ta meydana gelen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.
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