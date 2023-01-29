https://sputniknews.com.tr/20230129/kopekten-kacarken-minibusun-carptigi-cocuk-oldu-1066316060.html

Köpekten kaçarken minibüsün çarptığı çocuk öldü

Köpekten kaçarken minibüsün çarptığı çocuk öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde köpekten kaçarken minibüsün çarptığı 8 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T11:09+0300

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türkiye

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adana

köpek

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Karataş yolunda kaldırımda yürürken karşısına çıkan köpekten korkarak aniden yola koşan Suriye uyruklu Ahmed El Halil'e minibüs çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran Ahmet El Halil, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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