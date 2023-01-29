Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230129/kopekten-kacarken-minibusun-carptigi-cocuk-oldu-1066316060.html
Köpekten kaçarken minibüsün çarptığı çocuk öldü
Köpekten kaçarken minibüsün çarptığı çocuk öldü
Adana'nın Yüreğir ilçesinde köpekten kaçarken minibüsün çarptığı 8 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T11:09+0300
2023-01-29T11:09+0300
türkiye
türkiye
adana
köpek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1d/1066315913_0:0:578:326_1920x0_80_0_0_bf02f39158476f409f6ae63b9e93138a.jpg
Karataş yolunda kaldırımda yürürken karşısına çıkan köpekten korkarak aniden yola koşan Suriye uyruklu Ahmed El Halil'e minibüs çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran Ahmet El Halil, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230128/sokak-kopegine-defalarca-sopayla-vuran-saldirgan-serbest-birakildi-1066296769.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1d/1066315913_0:0:578:434_1920x0_80_0_0_36e05882dea3b87258cd382a6c75d023.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, adana, köpek
türkiye, adana, köpek

Köpekten kaçarken minibüsün çarptığı çocuk öldü

11:09 29.01.2023
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYEKöpekten kaçarken minibüsün çarptığı çocuk öldü
Köpekten kaçarken minibüsün çarptığı çocuk öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE
Abone olTelegram
Adana'nın Yüreğir ilçesinde köpekten kaçarken minibüsün çarptığı 8 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Karataş yolunda kaldırımda yürürken karşısına çıkan köpekten korkarak aniden yola koşan Suriye uyruklu Ahmed El Halil'e minibüs çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran Ahmet El Halil, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sokak köpeğine defalarca sopayla vuran saldırgan serbest bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
YAŞAM
Sokak köpeğine defalarca sopayla vuran saldırgan serbest bırakıldı
Dün, 14:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала