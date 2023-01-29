https://sputniknews.com.tr/20230129/kilicdaroglu-cumhurbaskani-adayimiz-13-subatta-aciklanacak-1066327315.html
Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayımız 13 Şubat'ta açıklanacak
Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayımız 13 Şubat'ta açıklanacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını söyledi. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T20:46+0300
2023-01-29T20:46+0300
2023-01-29T21:04+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
cumhurbaşkanı adayı
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Halk TV'nin Lider Masası programında Bengü Şap Babaeker ile İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantısını işaret ederek, "13 Şubat'ta adayımızı açıklayacağız" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu cumhurbaşkanının adayının seçim için yol haritasını anlatacağını bildirdi.
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kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı
kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı
Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayımız 13 Şubat'ta açıklanacak
20:46 29.01.2023 (güncellendi: 21:04 29.01.2023) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını söyledi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Halk TV'nin Lider Masası programında Bengü Şap Babaeker ile İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.
Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantısını işaret ederek, "13 Şubat'ta adayımızı açıklayacağız" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu cumhurbaşkanının adayının seçim için yol haritasını anlatacağını bildirdi.