https://sputniknews.com.tr/20230129/kilicdaroglu-cumhurbaskani-adayimiz-13-subatta-aciklanacak-1066327315.html

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayımız 13 Şubat'ta açıklanacak

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayımız 13 Şubat'ta açıklanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını söyledi. 29.01.2023, Sputnik Türkiye

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kemal kılıçdaroğlu

politika

cumhurbaşkanı adayı

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Halk TV'nin Lider Masası programında Bengü Şap Babaeker ile İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantısını işaret ederek, "13 Şubat'ta adayımızı açıklayacağız" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu cumhurbaşkanının adayının seçim için yol haritasını anlatacağını bildirdi.

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Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı