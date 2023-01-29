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Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayımız 13 Şubat'ta açıklanacak
Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayımız 13 Şubat'ta açıklanacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını söyledi. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T20:46+0300
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kemal kılıçdaroğlu
politika
cumhurbaşkanı adayı
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Halk TV'nin Lider Masası programında Bengü Şap Babaeker ile İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantısını işaret ederek, "13 Şubat'ta adayımızı açıklayacağız" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu cumhurbaşkanının adayının seçim için yol haritasını anlatacağını bildirdi.
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kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı
kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayımız 13 Şubat'ta açıklanacak

20:46 29.01.2023 (güncellendi: 21:04 29.01.2023)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını söyledi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Halk TV'nin Lider Masası programında Bengü Şap Babaeker ile İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.
Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantısını işaret ederek, "13 Şubat'ta adayımızı açıklayacağız" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu cumhurbaşkanının adayının seçim için yol haritasını anlatacağını bildirdi.
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