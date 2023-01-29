https://sputniknews.com.tr/20230129/kayseride-yolcu-otobusu-devrildi-4-kisi-oldu-24-kisi-yaralandi-1066314229.html
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 4 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 4 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T09:19+0300
2023-01-29T09:19+0300
2023-01-29T09:19+0300
türkiye
türkiye
kayseri
trafik kazası
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Malatya-İstanbul seferini yapan Kayısı Kent Turizm'e ait, M.K. yönetimindeki 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrildi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.Kazada 3 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, tedavileri süren 24 kişiden 3'nün ise sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.Otobüs şoförü M.K. gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230116/kaza-yaptigi-aracta-sikisan-surucu-donarak-hayatini-kaybetti-1065792619.html
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türkiye, kayseri, trafik kazası
türkiye, kayseri, trafik kazası
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 4 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Malatya-İstanbul seferini yapan Kayısı Kent Turizm'e ait, M.K. yönetimindeki 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada 3 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, tedavileri süren 24 kişiden 3'nün ise sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.
Otobüs şoförü M.K. gözaltına alındı.