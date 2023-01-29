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https://sputniknews.com.tr/20230129/kansere-yakalanan-aydemir-akbastan-oldu-haberlerine-tepki-inadim-inat-kanseri-yenecegim-1066316875.html
Kansere yakalanan Aydemir Akbaş'tan 'öldü' haberlerine tepki: 'İnadım inat kanseri yeneceğim'
Kansere yakalanan Aydemir Akbaş'tan 'öldü' haberlerine tepki: 'İnadım inat kanseri yeneceğim'
Geçen günlerde kanser olduğunu duyuran sanatçı Aydemir Akbaş, hakkında çıkan iddialara tepki gösterdi. Akbaş, "Böyle hassas bir durumda öldü, yoğun bakımda... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T12:26+0300
2023-01-29T12:26+0300
yaşam
türkiye
aydemir akbaş
kanser
tepki
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86 yaşındaki usta oyuncu Aydemir Akbaş geçen günlerde sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurmuştu. Akbaş, kanser olduğunu duyurmasının ardından hakkında ortaya atılan iddialar hakkında "Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor, üzülüyor. Böyle hassas bir durumda öldü, yoğun bakımda gibi haberlere itibar etmeyin" dedi.Akbaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında “Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın diye durumumu sosyal medyada açık açık anlattım. Tedavim henüz başlamadı. En uygun ilaç aranıyor. O ilaç bulunduğu takdirde 5-6 seans kemoterapi yapılacak. Sapasağlam ayaktayım. Geçen sefer de gırtlak kanserini yenmiştim. Bende hem Arnavutluk hem de Lazlık var, inadım inat kanseri yeneceğim” ifadelerini kullandı.
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türkiye, aydemir akbaş, kanser, tepki
türkiye, aydemir akbaş, kanser, tepki

Kansere yakalanan Aydemir Akbaş'tan 'öldü' haberlerine tepki: 'İnadım inat kanseri yeneceğim'

12:26 29.01.2023
© Fotoğraf : IMDbAydemir Akbaş
Aydemir Akbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© Fotoğraf : IMDb
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Geçen günlerde kanser olduğunu duyuran sanatçı Aydemir Akbaş, hakkında çıkan iddialara tepki gösterdi. Akbaş, "Böyle hassas bir durumda öldü, yoğun bakımda gibi haberlere itibar etmeyin" dedi.
86 yaşındaki usta oyuncu Aydemir Akbaş geçen günlerde sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurmuştu. Akbaş, kanser olduğunu duyurmasının ardından hakkında ortaya atılan iddialar hakkında "Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor, üzülüyor. Böyle hassas bir durumda öldü, yoğun bakımda gibi haberlere itibar etmeyin" dedi.
Akbaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında “Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın diye durumumu sosyal medyada açık açık anlattım. Tedavim henüz başlamadı. En uygun ilaç aranıyor. O ilaç bulunduğu takdirde 5-6 seans kemoterapi yapılacak. Sapasağlam ayaktayım. Geçen sefer de gırtlak kanserini yenmiştim. Bende hem Arnavutluk hem de Lazlık var, inadım inat kanseri yeneceğim” ifadelerini kullandı.
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