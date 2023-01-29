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https://sputniknews.com.tr/20230129/iyi-parti-lideri-aksener-erdoganin-3-defa-secilmesi-imkansiz-1066322000.html
İYİ Parti lideri Akşener: Erdoğan'ın 3. defa seçilmesi imkansız
İYİ Parti lideri Akşener: Erdoğan'ın 3. defa seçilmesi imkansız
Siyasette adaylık polemiği sürerken İYİ Parti Genel Başkanı'ndan da bir açıklama geldi. Meral Akşener, partisinin Ankara İl Kongresi'nde bir kez daha... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T16:35+0300
2023-01-29T16:35+0300
politika
meral akşener
iyi parti
seçim
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara 3. Olağan İl Kongresi'nde değerlendirmelerde bulundu.Akşener, "3. kez aday olması mümkün değilken Cumhurbaşkanı yine aday olarak hukuku, yargıyı yeni baştan hava gazı hale getirerek başka bir düzeneğin içine girdiler" dedi.Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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meral akşener, iyi parti, seçim
meral akşener, iyi parti, seçim

İYİ Parti lideri Akşener: Erdoğan'ın 3. defa seçilmesi imkansız

16:35 29.01.2023
© Twitter/Meral Akşener Meral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© Twitter/Meral Akşener
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Siyasette adaylık polemiği sürerken İYİ Parti Genel Başkanı'ndan da bir açıklama geldi. Meral Akşener, partisinin Ankara İl Kongresi'nde bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde aday olamayacağını söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara 3. Olağan İl Kongresi'nde değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, "3. kez aday olması mümkün değilken Cumhurbaşkanı yine aday olarak hukuku, yargıyı yeni baştan hava gazı hale getirerek başka bir düzeneğin içine girdiler" dedi.
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bu salonu şereflendiren herkes, 2017 referandumuna 'hayır' diyenlerdir. Bu salondaki herkes, demokrasiyi savunan, hiçbir belli kesimin baskınlığını istemeyenlerdir. Eğer 2010 referandumunda da insanlarımız kandırılmasaydı, 15 Temmuz kalkışması olmayacak, insanlarımız ölmeyecekti. Burayı şereflendirenler 2010'da nasıl demokrasinin, makulun, doğrunun yanında durup bedel ödediyse, 2017'de de öyle yapmıştır. Biz bunlara karşı çıktık, keşke haklı çıkmasaydık ama halı çıktık.
Ondan sonra bu ülkede o ucube sistem, tek adamlık hakim oldu. O da yetmedi, 3. kez aday olması mümkün değilken Cumhurbaşkanı yine aday olarak, hukuku, yargıyı yeni baştan hava gazı hale getirerek başka bir düzeneğin içine girdiler. Liyakatin, bilmenin ve bu ülkeye bağlılığın önemli olmadığı, tek adamlığın her şeyden üstün olduğu bir yönetimle karşı karşıyayız.
Biz ferasetli, akla inanan insanlarız. Biz stratejiye inanırız. Yani 2012'den beri yapılan tüm itirazlara destek verip, partimiz bile daha yokken bireysel olarak sesimizi çıkardık. Ve haklı çıktık. Sonuç olarak İYİ Parti, tüm bu haklılığın sonunda ortaya çıkmıştır. İYİ Parti'nin kurucularının her birisinin, bir bütünlük içinde yan yana gelip bana da 'sen de düş önümüze yürü' dendiği, kimsenin kimseden üstün olmadığı bir ailedir İYİ Parti."
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