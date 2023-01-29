İYİ Parti lideri Akşener: Erdoğan'ın 3. defa seçilmesi imkansız

Bu salonu şereflendiren herkes, 2017 referandumuna 'hayır' diyenlerdir. Bu salondaki herkes, demokrasiyi savunan, hiçbir belli kesimin baskınlığını istemeyenlerdir. Eğer 2010 referandumunda da insanlarımız kandırılmasaydı, 15 Temmuz kalkışması olmayacak, insanlarımız ölmeyecekti. Burayı şereflendirenler 2010'da nasıl demokrasinin, makulun, doğrunun yanında durup bedel ödediyse, 2017'de de öyle yapmıştır. Biz bunlara karşı çıktık, keşke haklı çıkmasaydık ama halı çıktık. Bu salonu şereflendiren herkes, 2017 referandumuna 'hayır' diyenlerdir. Bu salondaki herkes, demokrasiyi savunan, hiçbir belli kesimin baskınlığını istemeyenlerdir. Eğer 2010 referandumunda da insanlarımız kandırılmasaydı, 15 Temmuz kalkışması olmayacak, insanlarımız ölmeyecekti. Burayı şereflendirenler 2010'da nasıl demokrasinin, makulun, doğrunun yanında durup bedel ödediyse, 2017'de de öyle yapmıştır. Biz bunlara karşı çıktık, keşke haklı çıkmasaydık ama halı çıktık.

Ondan sonra bu ülkede o ucube sistem, tek adamlık hakim oldu. O da yetmedi, 3. kez aday olması mümkün değilken Cumhurbaşkanı yine aday olarak, hukuku, yargıyı yeni baştan hava gazı hale getirerek başka bir düzeneğin içine girdiler. Liyakatin, bilmenin ve bu ülkeye bağlılığın önemli olmadığı, tek adamlığın her şeyden üstün olduğu bir yönetimle karşı karşıyayız. Ondan sonra bu ülkede o ucube sistem, tek adamlık hakim oldu. O da yetmedi, 3. kez aday olması mümkün değilken Cumhurbaşkanı yine aday olarak, hukuku, yargıyı yeni baştan hava gazı hale getirerek başka bir düzeneğin içine girdiler. Liyakatin, bilmenin ve bu ülkeye bağlılığın önemli olmadığı, tek adamlığın her şeyden üstün olduğu bir yönetimle karşı karşıyayız.