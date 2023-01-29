https://sputniknews.com.tr/20230129/istanbulda-ilk-kar-silivriye-dusmeye-basladi-1066313582.html

İstanbul’da ilk kar Silivri’ye düşmeye başladı

İstanbul’da ilk kar Silivri’ye düşmeye başladı

Silivri’nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur kara dönüştü. Kar yağışı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T04:55+0300

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yaşam

istanbul

silivri

kar yağışı

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Silivri’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur gece saatlerinden itibaren yüksek kesimler de kara dönüştü.Uzun zamandır beklenen kar yağışı yüksek kesimlere yağmaya başladı.Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde cadde lambalarının aydınlattığı kesimlerde kar yağışı görüldü.

istanbul

silivri

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istanbul, silivri, kar yağışı