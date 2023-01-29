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https://sputniknews.com.tr/20230129/istanbulda-ilk-kar-silivriye-dusmeye-basladi-1066313582.html
İstanbul’da ilk kar Silivri’ye düşmeye başladı
İstanbul’da ilk kar Silivri’ye düşmeye başladı
Silivri’nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur kara dönüştü. Kar yağışı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T04:55+0300
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yaşam
istanbul
silivri
kar yağışı
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Silivri’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur gece saatlerinden itibaren yüksek kesimler de kara dönüştü.Uzun zamandır beklenen kar yağışı yüksek kesimlere yağmaya başladı.Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde cadde lambalarının aydınlattığı kesimlerde kar yağışı görüldü.
istanbul
silivri
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istanbul, silivri, kar yağışı
istanbul, silivri, kar yağışı

İstanbul’da ilk kar Silivri’ye düşmeye başladı

04:55 29.01.2023 (güncellendi: 05:34 29.01.2023)
© AAİstanbul – Kar – kar yağışı
İstanbul – Kar – kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© AA
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Silivri’nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur kara dönüştü. Kar yağışı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Silivri’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur gece saatlerinden itibaren yüksek kesimler de kara dönüştü.
Uzun zamandır beklenen kar yağışı yüksek kesimlere yağmaya başladı.
Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde cadde lambalarının aydınlattığı kesimlerde kar yağışı görüldü.
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