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https://sputniknews.com.tr/20230129/istanbulda-hava-kirliligi-2022de-yuzde-9-artti-1066316186.html
İstanbul'da hava kirliliği 2022'de yüzde 9 arttı
İstanbul'da hava kirliliği 2022'de yüzde 9 arttı
İstanbul'da hava kirliliği, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9 artış gösterdi. Şehirde hava kirliliği 25 istasyonda artarken 9 istasyonda azaldı. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T11:44+0300
2023-01-29T11:44+0300
yaşam
türkiye
istanbul
hava kirliliği
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hava Kalite Ölçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, İstanbul'da 2021'de ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 38.2 µg/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü. 2022'de 41.5 µg/m3 olan hava kirliliği önceki yıla göre yüzde 9 arttı.Geçen yıl, İstanbul'da partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon 97.6 µg/m3 ile Göztepe oldu. Burayı sırasıyla 95.4 ile Sultangazi 3, 63.6 ile Sultangazi 2, 59.3 µg/m3 ile Esenyurt istasyonları takip etti.Aynı dönemde hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 13.1 µg/m3 ile Kandilli 1 olurken, partikül madde hava kirliliği Büyükada istasyonunda 15.8, Sarıyer istasyonunda 24.4, Şile istasyonunda 25.1 µg/m3 olarak belirlendi. İstanbul'da hava kirlilik oranı, 2022'de önceki yıla göre 25 istasyonda artarken 9 istasyonda azaldı.Geçen yıl, 2021'e oranla hava kirliliğinin en fazla arttığı istasyonlar arasında ilk sırada yüzde 99.9 değişimle Kumköy yer aldı. Kumköy'ü sırasıyla yüzde 57.5 ile Göztepe, yüzde 49.1 ile Çatladıkapı, yüzde 36.5 ile Selimiye, yüzde 36.4 ile Sancaktepe istasyonları takip etti.Aynı dönemde ortalama hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyon yüzde 40 değişimle Kandilli 1 oldu. Kandilli'yi yüzde 19.7 ile Başakşehir, yüzde 14.5 ile Sarıyer, yüzde 13.5 ile Bağcılar, yüzde 12 ile Yenibosna istasyonları izledi.
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türkiye, istanbul, hava kirliliği
türkiye, istanbul, hava kirliliği

İstanbul'da hava kirliliği 2022'de yüzde 9 arttı

11:44 29.01.2023
© DHAİstanbul hava kirliliği
İstanbul hava kirliliği - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© DHA
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İstanbul'da hava kirliliği, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9 artış gösterdi. Şehirde hava kirliliği 25 istasyonda artarken 9 istasyonda azaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hava Kalite Ölçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, İstanbul'da 2021'de ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 38.2 µg/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü. 2022'de 41.5 µg/m3 olan hava kirliliği önceki yıla göre yüzde 9 arttı.
Geçen yıl, İstanbul'da partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon 97.6 µg/m3 ile Göztepe oldu. Burayı sırasıyla 95.4 ile Sultangazi 3, 63.6 ile Sultangazi 2, 59.3 µg/m3 ile Esenyurt istasyonları takip etti.
Aynı dönemde hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 13.1 µg/m3 ile Kandilli 1 olurken, partikül madde hava kirliliği Büyükada istasyonunda 15.8, Sarıyer istasyonunda 24.4, Şile istasyonunda 25.1 µg/m3 olarak belirlendi. İstanbul'da hava kirlilik oranı, 2022'de önceki yıla göre 25 istasyonda artarken 9 istasyonda azaldı.
Geçen yıl, 2021'e oranla hava kirliliğinin en fazla arttığı istasyonlar arasında ilk sırada yüzde 99.9 değişimle Kumköy yer aldı. Kumköy'ü sırasıyla yüzde 57.5 ile Göztepe, yüzde 49.1 ile Çatladıkapı, yüzde 36.5 ile Selimiye, yüzde 36.4 ile Sancaktepe istasyonları takip etti.
Aynı dönemde ortalama hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyon yüzde 40 değişimle Kandilli 1 oldu. Kandilli'yi yüzde 19.7 ile Başakşehir, yüzde 14.5 ile Sarıyer, yüzde 13.5 ile Bağcılar, yüzde 12 ile Yenibosna istasyonları izledi.
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