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İşe alınmayınca masalara tükürdü
İşe alınmayınca masalara tükürdü
Adana'da başvurduğu helvacı tarafından işe alınmayan bir kadın, sinirlenerek iş yerine gidip tek tek masalara tükürdü. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T10:34+0300
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yaşam
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Adana'da 7 Ocak günü iş bulma sitesi üzerinden garson ilanı açan helva satışı yapan Alican Halme (30), Münire Ş.'nin (48) başvurusunu değerlendirerek görüşmeye çağırdı. Görüşme sonrası Münire Ş. bilgi formu doldurarak görüşmeden ayrıldı. 1 hafta sonra Halme'yi arayan Münire Ş., olumsuz cevap aldı. Halme'den doldurduğu formu isteyen Münire Ş., formun atıldığını duyunca telefonda hakaret etti. 28 Ocak günü saat 11.00'da dükkana gelen Münire Ş., iş yerinin kapalı olduğunu görünce Halme'yi arayıp tekrardan doldurduğu formu isteyip telefonda hakaret etti. Bu sırada Halme, Münire Ş.'nin dükkanına zarar vermesinden şüphelenerek güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde Münire Ş.'nin tüm masalara tükürüp gittiği anlar kameralara yansıdı. Olaydan sonra şaşkın olduğunu belirten Halme, "Bir insanın bunu yapabileceği aklıma gelmezdi. Doldurduğu formda sadece isim, soy isim, daha önce çalıştığı yerler ve oturduğu semt yazıyordu. Bu kadar nefret dolu olmasına anlam veremedim. Çok üzücü bir durum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230115/metrobuste-gozlugu-dusurdugunu-iddia-ettigi-kisiye-once-saldirdi-sonra-tukurdu-1065766257.html
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türkiye, adana, tükürmek
türkiye, adana, tükürmek

İşe alınmayınca masalara tükürdü

10:34 29.01.2023 (güncellendi: 10:54 29.01.2023)
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYAİşe alınmayınca masalara tükürdü
İşe alınmayınca masalara tükürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
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Adana'da başvurduğu helvacı tarafından işe alınmayan bir kadın, sinirlenerek iş yerine gidip tek tek masalara tükürdü.
Adana'da 7 Ocak günü iş bulma sitesi üzerinden garson ilanı açan helva satışı yapan Alican Halme (30), Münire Ş.'nin (48) başvurusunu değerlendirerek görüşmeye çağırdı.
Görüşme sonrası Münire Ş. bilgi formu doldurarak görüşmeden ayrıldı. 1 hafta sonra Halme'yi arayan Münire Ş., olumsuz cevap aldı.
Halme'den doldurduğu formu isteyen Münire Ş., formun atıldığını duyunca telefonda hakaret etti. 28 Ocak günü saat 11.00'da dükkana gelen Münire Ş., iş yerinin kapalı olduğunu görünce Halme'yi arayıp tekrardan doldurduğu formu isteyip telefonda hakaret etti.
Bu sırada Halme, Münire Ş.'nin dükkanına zarar vermesinden şüphelenerek güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde Münire Ş.'nin tüm masalara tükürüp gittiği anlar kameralara yansıdı.
Olaydan sonra şaşkın olduğunu belirten Halme, "Bir insanın bunu yapabileceği aklıma gelmezdi. Doldurduğu formda sadece isim, soy isim, daha önce çalıştığı yerler ve oturduğu semt yazıyordu. Bu kadar nefret dolu olmasına anlam veremedim. Çok üzücü bir durum" dedi.
Mecidiyeköy'de seyreden metrobüste kadın bir yolcu gözlüğünü düşürdüğünü iddia eden adama saldırdı. Ağır küfür ve hakaretler eden kadın bir de adama tükürdü. O anlar kameralara yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
TÜRKİYE
Metrobüste gözlüğü düşürdüğünü iddia ettiği kişiye önce saldırdı sonra tükürdü
15 Ocak, 15:41
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