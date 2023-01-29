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https://sputniknews.com.tr/20230129/iranda-58-buyuklugunde-deprem-2-kisi-oldu-664-kisi-yaralandi-1066314351.html
İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem: 2 kişi öldü, 664 kişi yaralandı
İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem: 2 kişi öldü, 664 kişi yaralandı
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde dün akşam meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 664... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T09:24+0300
2023-01-29T09:24+0300
dünya
iran
deprem
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini 664 kişinin yaralandığını açıkladı.Yaralılardan 16’sının Salmas kentindeki hastaneye sevk edildiğini kaydeden Mutemediyan, 20 kişinin de yaralarının ağırlığı nedeniyle Hoy'daki hastanelere kaldırıldığını, 6 kişinin ise ameliyat edildiğini belirtti.Yaklaşık 70 köyde hasar oluştuğunu ifade eden Mutemediyan, "Muhtemel hasarın tespiti için depremin merkez üssünden 30 kilometrelik bir yarıçapa kadar bilirkişiler gönderildi." dedi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hoy kentindeki 5,8 büyüklüğündeki deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.İran Sismoloji Merkezine göre ise dün yerel saatle 21.44'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü.Artçı depremler nedeniyle Hoy ve Çaypare şehirlerindeki okulların tatil edildiği belirtildi.İran Acil Durum Merkezi, daha önce yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 122 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230123/ab-iran-devrim-muhafizlari-ordusunu-teror-listesine-almak-icin-once-mahkeme-karari-gerekli-1066093425.html
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iran, deprem, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
iran, deprem, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem: 2 kişi öldü, 664 kişi yaralandı

09:24 29.01.2023
© AYNUR SENA ÇABUK-AW728312İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Van ve Hakkari'de de hissedildiği bildirildi. Depremde henüz can kaybı bildirilmezken, 500 kişinin yaralandığı belirtildi.
İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Van ve Hakkari'de de hissedildiği bildirildi. Depremde henüz can kaybı bildirilmezken, 500 kişinin yaralandığı belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© AYNUR SENA ÇABUK-AW728312
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İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde dün akşam meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 664 kişi yaralandı.
Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini 664 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yaralılardan 16’sının Salmas kentindeki hastaneye sevk edildiğini kaydeden Mutemediyan, 20 kişinin de yaralarının ağırlığı nedeniyle Hoy'daki hastanelere kaldırıldığını, 6 kişinin ise ameliyat edildiğini belirtti.
Yaklaşık 70 köyde hasar oluştuğunu ifade eden Mutemediyan, "Muhtemel hasarın tespiti için depremin merkez üssünden 30 kilometrelik bir yarıçapa kadar bilirkişiler gönderildi." dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hoy kentindeki 5,8 büyüklüğündeki deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İran Sismoloji Merkezine göre ise dün yerel saatle 21.44'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü.
Artçı depremler nedeniyle Hoy ve Çaypare şehirlerindeki okulların tatil edildiği belirtildi.
İran Acil Durum Merkezi, daha önce yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 122 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
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