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https://sputniknews.com.tr/20230129/ingilterede-sunak-iktidardaki-muhafazakar-parti-baskani-zahawiyi-gorevden-aldi-1066320479.html
İngiltere'de Sunak, iktidardaki Muhafazakar Parti Başkanı Zahawi'yi görevden aldı
İngiltere'de Sunak, iktidardaki Muhafazakar Parti Başkanı Zahawi'yi görevden aldı
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, iktidardaki Muhafazakar Parti Başkanı Nadhim Zahawi'yi vergi kaçırdığı iddiası üzerine görevden aldı. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T14:55+0300
2023-01-29T14:55+0300
dünya
ingiltere
rishi sunak
nadhim zahawi
görevden alma
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Sunak, Zahawi'ye gönderdiği mektupta, vergi kaçırdığına dair iddialar hakkında bağımsız etik danışmanı tarafından soruşturma yürütüldüğünü ve bakanlıkla ilgili yasaların ciddi şekilde ihlal edildiği sonucuna ulaşıldığını bildirdi. İktidardaki Muhafazakarların Başkanı Nadhim Zahawi'nin Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde ödenmemiş milyonlarca sterlinlik vergi nedeniyle Gelir ve Gümrük İdaresine ceza ödediği ortaya çıkmıştı.İngiliz basını Zahawi'nin 5 milyon sterlin ceza ödediğini yazmıştı. Ödemediği vergiyle ilgili hakkında soruşturma başlatılan Zahawi'ye bir süredir istifa çağrıları yapılıyordu.Bazı uzmanlar, eşinin ikametgah adresini bildirmediği, bunun deniz aşırı kazançlarından İngiltere'ye vergi ödemediği anlamına geleceğinin basında yer alması üzerine Başbakan Sunak'ın ödediği vergilerin de inceleme altına alınabileceğini değerlendiriyor. Zahawi, Maliye Bakanlığı görevinden Temmuz 2022'de istifa eden Rishi Sunak'ın yerine geçmişti.5 Temmuz - 6 Eylül 2022 tarihlerinde Maliye Bakanı olan Zahawi, önceki hükümetlerde de birçok bakanlık görevini üstlenmişti.
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ingiltere, rishi sunak, nadhim zahawi, görevden alma
ingiltere, rishi sunak, nadhim zahawi, görevden alma

İngiltere'de Sunak, iktidardaki Muhafazakar Parti Başkanı Zahawi'yi görevden aldı

14:55 29.01.2023
© Fotoğraf : Twitter/Nadhim Zahawi@nadhimzahawiNadhim Zahawi
Nadhim Zahawi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© Fotoğraf : Twitter/Nadhim Zahawi@nadhimzahawi
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, iktidardaki Muhafazakar Parti Başkanı Nadhim Zahawi'yi vergi kaçırdığı iddiası üzerine görevden aldı.
Sunak, Zahawi'ye gönderdiği mektupta, vergi kaçırdığına dair iddialar hakkında bağımsız etik danışmanı tarafından soruşturma yürütüldüğünü ve bakanlıkla ilgili yasaların ciddi şekilde ihlal edildiği sonucuna ulaşıldığını bildirdi. İktidardaki Muhafazakarların Başkanı Nadhim Zahawi'nin Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde ödenmemiş milyonlarca sterlinlik vergi nedeniyle Gelir ve Gümrük İdaresine ceza ödediği ortaya çıkmıştı.
İngiliz basını Zahawi'nin 5 milyon sterlin ceza ödediğini yazmıştı. Ödemediği vergiyle ilgili hakkında soruşturma başlatılan Zahawi'ye bir süredir istifa çağrıları yapılıyordu.
Bazı uzmanlar, eşinin ikametgah adresini bildirmediği, bunun deniz aşırı kazançlarından İngiltere'ye vergi ödemediği anlamına geleceğinin basında yer alması üzerine Başbakan Sunak'ın ödediği vergilerin de inceleme altına alınabileceğini değerlendiriyor. Zahawi, Maliye Bakanlığı görevinden Temmuz 2022'de istifa eden Rishi Sunak'ın yerine geçmişti.
5 Temmuz - 6 Eylül 2022 tarihlerinde Maliye Bakanı olan Zahawi, önceki hükümetlerde de birçok bakanlık görevini üstlenmişti.
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