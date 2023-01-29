https://sputniknews.com.tr/20230129/ilber-ortayli-yasamak-icin-ayda-100-bin-lira-yeter-1066325296.html
İlber Ortaylı: Yaşamak için ayda 100 bin lira yeter
İlber Ortaylı: Yaşamak için ayda 100 bin lira yeter
Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı "Bizim standartlarımızda bir yaşam için evin ve araban olacak. Ayda 100 bin lira yeter" dedi. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T18:23+0300
2023-01-29T18:23+0300
2023-01-29T18:23+0300
türkiye
ilber ortaylı
ev
araba
gelir
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, KAFA TV YouTube kanalında, 'İlber Ortaylı ile Cahille Sohbeti Kestim' programında konuştu.'Türkiye'de yaşamak için ne kadar kazanmalıyız?' sorusuna cevap veren Ortaylı, "Bizim standartlarımızda bir yaşam için evin ve araban olacak. Ayda 100 bin lira yeter. Ama aşağısında sıkıntı başlar. Aşağısı orta sınıfa girersin, üst orta sınıf değil, orta sınıfa girersin. Hayat hiç o kadar kolay değil" diye konuştu.
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ilber ortaylı, ev, araba, gelir
ilber ortaylı, ev, araba, gelir
İlber Ortaylı: Yaşamak için ayda 100 bin lira yeter
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Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı "Bizim standartlarımızda bir yaşam için evin ve araban olacak. Ayda 100 bin lira yeter" dedi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, KAFA TV YouTube kanalında, 'İlber Ortaylı ile Cahille Sohbeti Kestim' programında konuştu.
'Türkiye'de yaşamak için ne kadar kazanmalıyız?' sorusuna cevap veren Ortaylı, "Bizim standartlarımızda bir yaşam için evin ve araban olacak. Ayda 100 bin lira yeter. Ama aşağısında sıkıntı başlar. Aşağısı orta sınıfa girersin, üst orta sınıf değil, orta sınıfa girersin. Hayat hiç o kadar kolay değil" diye konuştu.