https://sputniknews.com.tr/20230129/ilber-ortayli-yasamak-icin-ayda-100-bin-lira-yeter-1066325296.html

İlber Ortaylı: Yaşamak için ayda 100 bin lira yeter

İlber Ortaylı: Yaşamak için ayda 100 bin lira yeter

Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı "Bizim standartlarımızda bir yaşam için evin ve araban olacak. Ayda 100 bin lira yeter" dedi. 29.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

ilber ortaylı

ev

araba

gelir

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Prof. Dr. İlber Ortaylı, KAFA TV YouTube kanalında, 'İlber Ortaylı ile Cahille Sohbeti Kestim' programında konuştu.'Türkiye'de yaşamak için ne kadar kazanmalıyız?' sorusuna cevap veren Ortaylı, "Bizim standartlarımızda bir yaşam için evin ve araban olacak. Ayda 100 bin lira yeter. Ama aşağısında sıkıntı başlar. Aşağısı orta sınıfa girersin, üst orta sınıf değil, orta sınıfa girersin. Hayat hiç o kadar kolay değil" diye konuştu.

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Sputnik Türkiye

ilber ortaylı, ev, araba, gelir