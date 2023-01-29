https://sputniknews.com.tr/20230129/hirvatistanin-tatil-kenti-splitte-bikiniyle-dolasanlara-ceza-kesilecek-21-radarla-gozetlenecek-1066320671.html

Hırvatistan'ın tatil kenti Split'te bikiniyle dolaşanlara ceza kesilecek: 21 ‘radarla’ gözetlenecek

Hırvatistan'ın tatil kenti Split'te bikiniyle dolaşanlara ceza kesilecek: 21 ‘radarla’ gözetlenecek

Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi kıyısında bulunan tatil kenti Split'te bikini veya mayo ile dolaşanlara 150 avro para cezası kesileceği duyuruldu. 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T15:28+0300

2023-01-29T15:28+0300

2023-01-29T15:28+0300

dünya

hırvatistan

split

bikini

yasak

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Split kent yönetimi tarafından alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, kent merkezinde bikini veya mayo ile dolaşmanın yasaklandığı ve buna uymayanların 150 avro para cezası ödeyeceği belirtildi.Kararın 1 Ocak itibarıyla uygulamaya konulduğuna işaret edilen açıklamada, kent merkezinin 21 ‘radar’ tarafından gözetleneceği bildirildi.Yerel medyadaki haberlerde, kamuya açık alanlarda alkol tüketenlere 150 avro, köpeklerini tasmasız gezdirenlere de 66 avro ceza uygulanacağı kaydedildi.

hırvatistan

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hırvatistan, split, bikini, yasak