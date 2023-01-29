https://sputniknews.com.tr/20230129/hirvatistanin-tatil-kenti-splitte-bikiniyle-dolasanlara-ceza-kesilecek-21-radarla-gozetlenecek-1066320671.html
Hırvatistan'ın tatil kenti Split'te bikiniyle dolaşanlara ceza kesilecek: 21 ‘radarla’ gözetlenecek
Hırvatistan'ın tatil kenti Split'te bikiniyle dolaşanlara ceza kesilecek: 21 ‘radarla’ gözetlenecek
Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi kıyısında bulunan tatil kenti Split'te bikini veya mayo ile dolaşanlara 150 avro para cezası kesileceği duyuruldu. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T15:28+0300
2023-01-29T15:28+0300
2023-01-29T15:28+0300
dünya
hırvatistan
split
bikini
yasak
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Split kent yönetimi tarafından alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, kent merkezinde bikini veya mayo ile dolaşmanın yasaklandığı ve buna uymayanların 150 avro para cezası ödeyeceği belirtildi.Kararın 1 Ocak itibarıyla uygulamaya konulduğuna işaret edilen açıklamada, kent merkezinin 21 ‘radar’ tarafından gözetleneceği bildirildi.Yerel medyadaki haberlerde, kamuya açık alanlarda alkol tüketenlere 150 avro, köpeklerini tasmasız gezdirenlere de 66 avro ceza uygulanacağı kaydedildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
hırvatistan, split, bikini, yasak
hırvatistan, split, bikini, yasak
Hırvatistan'ın tatil kenti Split'te bikiniyle dolaşanlara ceza kesilecek: 21 ‘radarla’ gözetlenecek
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Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi kıyısında bulunan tatil kenti Split'te bikini veya mayo ile dolaşanlara 150 avro para cezası kesileceği duyuruldu.
Split kent yönetimi tarafından alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, kent merkezinde bikini veya mayo ile dolaşmanın yasaklandığı ve buna uymayanların 150 avro para cezası ödeyeceği belirtildi.
Kararın 1 Ocak itibarıyla uygulamaya konulduğuna işaret edilen açıklamada, kent merkezinin 21 ‘radar’ tarafından gözetleneceği bildirildi.
Yerel medyadaki haberlerde, kamuya açık alanlarda alkol tüketenlere 150 avro, köpeklerini tasmasız gezdirenlere de 66 avro ceza uygulanacağı kaydedildi.