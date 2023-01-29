https://sputniknews.com.tr/20230129/hande-ataizinden-ask-i-memnu-yorumu-cok-elma-armut-oldu-1066321559.html

Hande Ataizi’nden Aşk-ı Memnu yorumu: ‘Çok elma armut oldu’

Hande Ataizi’nden Aşk-ı Memnu yorumu: ‘Çok elma armut oldu’

3'üncü kez çekilecek olan 'Aşk-ı Memnu'da 'Firdevs' karakterini canlandıracak olan Hande Ataizi, "Çok elma armut oldu. Bir tanesi dizi diğeri sinema filmi. Ama... 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T16:05+0300

2023-01-29T16:05+0300

2023-01-29T16:05+0300

yaşam

hande ataizi

aşk-ı memnu

farah zeynep abdullah

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, 3'üncü kez çekilecek olan 'Aşk-ı Memnu'nun oyuncu kadrosunda yer alan Hande Ataizi, "Henüz daha yeni bir proje oluyor. 'Aşk-ı Memnu'da da 'Firdevs' karakterini canlandıracağım. Bu projede olduğum için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.Ayrıca "Dizi çekmiyoruz, film yapıyoruz" diyen Hande Ataizi, "Bazı yazılarda dizi diye geçiyor, bir yanlışlık olmuş. Çok fazla detay veremiyorum. 1920'lerde geçen bir film, farklı bir anlatım olacak" şeklinde konuştu.Oyuncuya, 'Bihter' karakterine Farah Zeynep Abdullah'ın hayat vereceği filmde daha önce bu rolü Beren Saat'in canlandırdığı hatırlatılması üzerine Hande Ataizi, "Çok elma armut oldu. Bir tanesi dizi diğeri sinema filmi. Ama benim en beğendiğim kadın oyuncu olarak gördüğüm isim Farah Zeynep Abdullah diyebilirim. Daha yeni tanışma fırsatımız oldu kendisiyle de ama arkadaş da değildik. Karşılıklı oynamaktan çok keyif alacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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hande ataizi, aşk-ı memnu, farah zeynep abdullah