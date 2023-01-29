Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı

© İHAErciyes'te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterirken, pistler kayak severlerle doldu taştı.
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© İHA
Erciyes'te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterirken, pistler kayak severlerle doldu taştı.
© İHAKentte dün etkili olan kar yağışının ardından güneşli havayı fırsat bilenler, kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu.
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© İHA
Kentte dün etkili olan kar yağışının ardından güneşli havayı fırsat bilenler, kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu.
© İHAMerkezi tercih eden profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu snowboard, kayak ve kızak gibi aktiviteler yaptı.
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© İHA
Merkezi tercih eden profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu snowboard, kayak ve kızak gibi aktiviteler yaptı.
© İHAZiyaretçiler, Tekir, Hisarcık, Hacılar ve Develi Kapı'daki tesislerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.
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© İHA
Ziyaretçiler, Tekir, Hisarcık, Hacılar ve Develi Kapı'daki tesislerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.
© İHALiftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 21 bin 300 metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 25 bin 500 kişi olan ikisi gondol 18 mekanik tesis ağıyla misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.
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© İHA
Liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 21 bin 300 metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 25 bin 500 kişi olan ikisi gondol 18 mekanik tesis ağıyla misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.