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Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı
Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, hafta sonunda yerli ve yabancı turistleri ağırladı. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
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erciyes, kayak, kar, фото
erciyes, kayak, kar, фото

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı

17:31 29.01.2023 (güncellendi: 17:43 29.01.2023)
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, hafta sonunda yerli ve yabancı turistleri ağırladı.
© İHAErciyes'te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterirken, pistler kayak severlerle doldu taştı.
Erciyes'te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterirken, pistler kayak severlerle doldu taştı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Erciyes'te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterirken, pistler kayak severlerle doldu taştı.
© İHAKentte dün etkili olan kar yağışının ardından güneşli havayı fırsat bilenler, kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu.
Kentte dün etkili olan kar yağışının ardından güneşli havayı fırsat bilenler, kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Kentte dün etkili olan kar yağışının ardından güneşli havayı fırsat bilenler, kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu.
© İHAMerkezi tercih eden profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu snowboard, kayak ve kızak gibi aktiviteler yaptı.
Merkezi tercih eden profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu snowboard, kayak ve kızak gibi aktiviteler yaptı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Merkezi tercih eden profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu snowboard, kayak ve kızak gibi aktiviteler yaptı.
© İHAZiyaretçiler, Tekir, Hisarcık, Hacılar ve Develi Kapı'daki tesislerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Ziyaretçiler, Tekir, Hisarcık, Hacılar ve Develi Kapı'daki tesislerde kayak yapmanın keyfini çıkardı. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Ziyaretçiler, Tekir, Hisarcık, Hacılar ve Develi Kapı'daki tesislerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.
© İHALiftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 21 bin 300 metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 25 bin 500 kişi olan ikisi gondol 18 mekanik tesis ağıyla misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.
Liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 21 bin 300 metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 25 bin 500 kişi olan ikisi gondol 18 mekanik tesis ağıyla misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 21 bin 300 metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 25 bin 500 kişi olan ikisi gondol 18 mekanik tesis ağıyla misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.
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