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ENAG: Ekonomik görünüm ürkütücü
ENAG: Ekonomik görünüm ürkütücü
ENAG raporunda ekonomik görünümün "ürkütücü" olduğu belirtilerek "Para ve maliye politikasındaki yanlış uygulamalar ile cılız büyüme ve kurumsal zayıflama... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T12:33+0300
2023-01-29T12:33+0300
ekonomi
enflasyon
ekonomi
enagrup
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ENAG, 2022 yılı Türkiye Ekonomisi Analizi raporu yayımlandı. Raporda, 2022'nin en büyük sorununun yüksek fiyat artış hızı olduğu kaydedilerek yüksek enflasyonun hem gelirleri düşürdüğü hem de karşılaşılan fiyatların rahatsızlık uyandırdığı belirtildi.Türkiye'nin 2018'den beri cılız bir büyüme performansına sahip olduğunun yazıldığı raporda, baz etkisi bir kenara bırakıldığında Türkiye'nin hep potansiyelinin altında büyüdüğü vurgulandı. Bu durum "Günümüze kadar yapıldığı belirtilen onca yatırım ve harcamaların esasında etkin olmayan bir yöntemle gerçekleştirildiğinin göstergesi olan cılız büyüme sürecine bir plansızlık olduğunu ortaya çıkarmaktadır" ifadeleriyle analiz edildi.Raporda, ayrıca finansal piyasalarda durumun karanlık olduğu, alternatif yatırım araçlarının "faiz belirleme yaklaşımıyla" yok olduğu ifade edildi. Borsa yönlendirmelerin hem bir balon yarattığı hem de gelir eşitsizliğini arttırdığına dikkat çekildi.
https://sputniknews.com.tr/20230127/bakan-nebati-turkiye-enflasyonu-uretimle-yeniyor-1066278077.html
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enflasyon, ekonomi, enagrup
enflasyon, ekonomi, enagrup

ENAG: Ekonomik görünüm ürkütücü

12:33 29.01.2023
© AFP 2023İtalya - market
İtalya - market - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© AFP 2023
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ENAG raporunda ekonomik görünümün "ürkütücü" olduğu belirtilerek "Para ve maliye politikasındaki yanlış uygulamalar ile cılız büyüme ve kurumsal zayıflama ekonomideki kaynak dağılımını, daha geniş bir yaklaşımla etkinliğini azaltmış ve günümüzdeki dağınık görünüm ortaya çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.
ENAG, 2022 yılı Türkiye Ekonomisi Analizi raporu yayımlandı. Raporda, 2022'nin en büyük sorununun yüksek fiyat artış hızı olduğu kaydedilerek yüksek enflasyonun hem gelirleri düşürdüğü hem de karşılaşılan fiyatların rahatsızlık uyandırdığı belirtildi.
Türkiye'nin 2018'den beri cılız bir büyüme performansına sahip olduğunun yazıldığı raporda, baz etkisi bir kenara bırakıldığında Türkiye'nin hep potansiyelinin altında büyüdüğü vurgulandı. Bu durum "Günümüze kadar yapıldığı belirtilen onca yatırım ve harcamaların esasında etkin olmayan bir yöntemle gerçekleştirildiğinin göstergesi olan cılız büyüme sürecine bir plansızlık olduğunu ortaya çıkarmaktadır" ifadeleriyle analiz edildi.
Raporda, ayrıca finansal piyasalarda durumun karanlık olduğu, alternatif yatırım araçlarının "faiz belirleme yaklaşımıyla" yok olduğu ifade edildi. Borsa yönlendirmelerin hem bir balon yarattığı hem de gelir eşitsizliğini arttırdığına dikkat çekildi.
Kocaeli’de iş insanlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
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Bakan Nebati: Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor
27 Ocak, 19:52
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