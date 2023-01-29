https://sputniknews.com.tr/20230129/enag-ekonomik-gorunum-urkutucu-1066316965.html

ENAG: Ekonomik görünüm ürkütücü

ENAG: Ekonomik görünüm ürkütücü

ENAG raporunda ekonomik görünümün "ürkütücü" olduğu belirtilerek "Para ve maliye politikasındaki yanlış uygulamalar ile cılız büyüme ve kurumsal zayıflama... 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T12:33+0300

2023-01-29T12:33+0300

2023-01-29T12:33+0300

ekonomi

enflasyon

ekonomi

enagrup

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ENAG, 2022 yılı Türkiye Ekonomisi Analizi raporu yayımlandı. Raporda, 2022'nin en büyük sorununun yüksek fiyat artış hızı olduğu kaydedilerek yüksek enflasyonun hem gelirleri düşürdüğü hem de karşılaşılan fiyatların rahatsızlık uyandırdığı belirtildi.Türkiye'nin 2018'den beri cılız bir büyüme performansına sahip olduğunun yazıldığı raporda, baz etkisi bir kenara bırakıldığında Türkiye'nin hep potansiyelinin altında büyüdüğü vurgulandı. Bu durum "Günümüze kadar yapıldığı belirtilen onca yatırım ve harcamaların esasında etkin olmayan bir yöntemle gerçekleştirildiğinin göstergesi olan cılız büyüme sürecine bir plansızlık olduğunu ortaya çıkarmaktadır" ifadeleriyle analiz edildi.Raporda, ayrıca finansal piyasalarda durumun karanlık olduğu, alternatif yatırım araçlarının "faiz belirleme yaklaşımıyla" yok olduğu ifade edildi. Borsa yönlendirmelerin hem bir balon yarattığı hem de gelir eşitsizliğini arttırdığına dikkat çekildi.

https://sputniknews.com.tr/20230127/bakan-nebati-turkiye-enflasyonu-uretimle-yeniyor-1066278077.html

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enflasyon, ekonomi, enagrup