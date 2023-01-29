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El freni çekilmeyen araç asker eğlencesine daldı: 1 ölü, 5 yaralı
El freni çekilmeyen araç asker eğlencesine daldı: 1 ölü, 5 yaralı
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeden park edilen araç metrelerce kayarak asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı. Yaşanan olayda 1 kişi... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T22:34+0300
2023-01-29T22:34+0300
türkiye
çekmeköy
istanbul
asker eğlencesi
araç
araba
fren
ölü
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Olay, Çekmeköy ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el freni çekilmeden park edilen bir araç yokuş aşağı kayarak, asker eğlencesinde halay çeken bir grubun arasına daldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olayda yaralananlara müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı.Halayda bulunan 5 kişi yaralanırken, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20220813/asker-eglencesinde-tufekle-rastgele-ates-acildi-2si-cocuk-11-yarali-1059879635.html
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çekmeköy
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çekmeköy, istanbul, asker eğlencesi, araç, araba, fren, ölü
çekmeköy, istanbul, asker eğlencesi, araç, araba, fren, ölü

El freni çekilmeyen araç asker eğlencesine daldı: 1 ölü, 5 yaralı

22:34 29.01.2023
© İHAİstanbul'un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeden park edilen araç metrelerce kayarak asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeden park edilen araç metrelerce kayarak asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© İHA
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İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeden park edilen araç metrelerce kayarak asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.
Olay, Çekmeköy ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el freni çekilmeden park edilen bir araç yokuş aşağı kayarak, asker eğlencesinde halay çeken bir grubun arasına daldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olayda yaralananlara müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı.
Halayda bulunan 5 kişi yaralanırken, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.
Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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