https://sputniknews.com.tr/20230129/el-freni-cekilmeyen-arac-asker-eglencesine-daldi-1-olu-5-yarali-1066328978.html

El freni çekilmeyen araç asker eğlencesine daldı: 1 ölü, 5 yaralı

El freni çekilmeyen araç asker eğlencesine daldı: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeden park edilen araç metrelerce kayarak asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı. Yaşanan olayda 1 kişi... 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T22:34+0300

2023-01-29T22:34+0300

2023-01-29T22:34+0300

türkiye

çekmeköy

istanbul

asker eğlencesi

araç

araba

fren

ölü

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Olay, Çekmeköy ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el freni çekilmeden park edilen bir araç yokuş aşağı kayarak, asker eğlencesinde halay çeken bir grubun arasına daldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olayda yaralananlara müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı.Halayda bulunan 5 kişi yaralanırken, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20220813/asker-eglencesinde-tufekle-rastgele-ates-acildi-2si-cocuk-11-yarali-1059879635.html

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çekmeköy, istanbul, asker eğlencesi, araç, araba, fren, ölü