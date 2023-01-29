Edirne’de bin yıllık gelenek ‘Bocuk Gecesi’ kutlandı

© İHA / EMRE AKARCA İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve daha bir çok ilden gelen yüzlerce vatandaş Keşanlılar ile birlikte yüzlerini boyayıp çeşitli maskeler takarak doyasıya eğlendi. Tarihi çok eskilere dayanan Balkan geleneğini sürdüren vatandaşlar, birbirinden ilginç ve renkli görüntülere sahne oldu.