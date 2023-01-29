Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230129/edirnede-bin-yillik-gelenek-bocuk-gecesi-kutlandi-1066319359.html
Edirne’de bin yıllık gelenek ‘Bocuk Gecesi’ kutlandı
Edirne’de bin yıllık gelenek ‘Bocuk Gecesi’ kutlandı
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca Köyü'nde, bin yıllık gelenek olan ‘Bocuk Gecesi’ ilginç görüntülere sahne oldu. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T14:18+0300
2023-01-29T14:18+0300
multimedya
türkiye
edirne
keşan
bocuk gecesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1d/1066319048_0:82:1057:676_1920x0_80_0_0_1e91be4d8c20c1e209f8aa90a766a2e9.jpg
edirne
keşan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1d/1066319048_22:0:1033:758_1920x0_80_0_0_dd85b83c34cd95ebffdf7e8ffb57ac98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, edirne, keşan, bocuk gecesi, фото
türkiye, edirne, keşan, bocuk gecesi, фото

Edirne’de bin yıllık gelenek ‘Bocuk Gecesi’ kutlandı

14:18 29.01.2023
Abone olTelegram
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca Köyü'nde, bin yıllık gelenek olan ‘Bocuk Gecesi’ ilginç görüntülere sahne oldu.
© İHA / EMRE AKARCAKoronavirus pandemisi sebebiyle yapılamayan geçtiğimiz yıllarda yapılamayan ‘Bocuk Gecesi’ Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve köy halkı işbirliğinde Çamlıca Kültür ve Sanat Evi önünde gerçekleştirildi.
Koronavirus pandemisi sebebiyle yapılamayan geçtiğimiz yıllarda yapılamayan ‘Bocuk Gecesi’ Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve köy halkı işbirliğinde Çamlıca Kültür ve Sanat Evi önünde gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / EMRE AKARCA
Koronavirus pandemisi sebebiyle yapılamayan geçtiğimiz yıllarda yapılamayan ‘Bocuk Gecesi’ Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve köy halkı işbirliğinde Çamlıca Kültür ve Sanat Evi önünde gerçekleştirildi.
© İHA / EMRE AKARCAİstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve daha bir çok ilden gelen yüzlerce vatandaş Keşanlılar ile birlikte yüzlerini boyayıp çeşitli maskeler takarak doyasıya eğlendi. Tarihi çok eskilere dayanan Balkan geleneğini sürdüren vatandaşlar, birbirinden ilginç ve renkli görüntülere sahne oldu.
İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve daha bir çok ilden gelen yüzlerce vatandaş Keşanlılar ile birlikte yüzlerini boyayıp çeşitli maskeler takarak doyasıya eğlendi. Tarihi çok eskilere dayanan Balkan geleneğini sürdüren vatandaşlar, birbirinden ilginç ve renkli görüntülere sahne oldu. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / EMRE AKARCA
İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve daha bir çok ilden gelen yüzlerce vatandaş Keşanlılar ile birlikte yüzlerini boyayıp çeşitli maskeler takarak doyasıya eğlendi. Tarihi çok eskilere dayanan Balkan geleneğini sürdüren vatandaşlar, birbirinden ilginç ve renkli görüntülere sahne oldu.
© İHA / EMRE AKARCABocuk Gecesi'nde beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan yüzlerce insan, sokaklara çıkıp pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu. Makyaj ve köstüm yarışmalarının da yapıldığı karnavalda renkli anlar yaşandı. Yoğun katılım sağlayan vatandaşlar etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.
Bocuk Gecesi'nde beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan yüzlerce insan, sokaklara çıkıp pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu. Makyaj ve köstüm yarışmalarının da yapıldığı karnavalda renkli anlar yaşandı. Yoğun katılım sağlayan vatandaşlar etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / EMRE AKARCA
Bocuk Gecesi'nde beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan yüzlerce insan, sokaklara çıkıp pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu. Makyaj ve köstüm yarışmalarının da yapıldığı karnavalda renkli anlar yaşandı. Yoğun katılım sağlayan vatandaşlar etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.
© İHA / EMRE AKARCABocuk Gecesi'nin, kış mevsimindeki en sert gecenin simgesi olduğu, bu gece suya atılan tahtanın, sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağı varsayılıyor.
Bocuk Gecesi'nin, kış mevsimindeki en sert gecenin simgesi olduğu, bu gece suya atılan tahtanın, sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağı varsayılıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / EMRE AKARCA
Bocuk Gecesi'nin, kış mevsimindeki en sert gecenin simgesi olduğu, bu gece suya atılan tahtanın, sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağı varsayılıyor.
© İHA / EMRE AKARCATürk halk kültürüne ait gecede her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede, gençler çarşaflara bürünerek komşularını "Bocuk geliyor" diye korkutuyor. ?Bocuk' diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısı"nın kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.
Türk halk kültürüne ait gecede her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede, gençler çarşaflara bürünerek komşularını Bocuk geliyor diye korkutuyor. ?Bocuk' diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, Bocuk karısının kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / EMRE AKARCA
Türk halk kültürüne ait gecede her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede, gençler çarşaflara bürünerek komşularını "Bocuk geliyor" diye korkutuyor. ?Bocuk' diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısı"nın kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала