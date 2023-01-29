https://sputniknews.com.tr/20230129/dogu-akdenizde-44-buyuklugunde-deprem-1066326930.html

Doğu Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Doğu Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Doğu Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 29.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

afad

deprem

doğu akdeniz

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Doğu Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı.Deprem saat 19.12'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.4,4 büyüklüğündeki deprem, 18,35 kilometre derinlikte oldu.

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afad, deprem, doğu akdeniz