https://sputniknews.com.tr/20230129/dogu-akdenizde-44-buyuklugunde-deprem-1066326930.html
Doğu Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Doğu Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Doğu Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T20:24+0300
2023-01-29T20:24+0300
2023-01-29T20:24+0300
türkiye
afad
deprem
doğu akdeniz
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Doğu Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı.Deprem saat 19.12'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.4,4 büyüklüğündeki deprem, 18,35 kilometre derinlikte oldu.
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afad, deprem, doğu akdeniz
afad, deprem, doğu akdeniz
Doğu Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
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Doğu Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Doğu Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Deprem saat 19.12'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
4,4 büyüklüğündeki deprem, 18,35 kilometre derinlikte oldu.