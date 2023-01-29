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Daha önce silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses’e tehdit: 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim'
Daha önce silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses’e tehdit: 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim'
Daha önce silahlı saldırıya uğrayan şarkıcı İbrahim Tatlıses’in prodüksiyon şirketini araya bir kişi, “Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim” dedi. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T09:59+0300
2023-01-29T09:59+0300
yaşam
ibrahim tatlıses
saldırı
tehdit
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İbrahim Tatlıses’in prodüksiyon şirketini araya bir kişi, “Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim” dedi.Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, Tatlıses'e ulaşmak ve şiirlerini göstermek isteyip ofisini arayan bir kişi tehditler savurdu. Ercan Y., şiir yazdığını ve İbrahim Tatlıses'in de incelemesini istedi. İddiaya göre şirket çalışanı Leyla Y., Tatlıses'in İzmir'de olduğunu belirtince Ercan Y., şirket çalışanına, 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim' ifadelerini kullandı.Şirket avukatları durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirerek şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230103/ibrahim-tatlises-allah-cezani-verecek-dovmesini-gercek-sandi-dua-lipaya-tesekkur-etti-1065322120.html
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ibrahim tatlıses, saldırı, tehdit
ibrahim tatlıses, saldırı, tehdit

Daha önce silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses’e tehdit: 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim'

09:59 29.01.2023
© İHA / MUHAMMET İSA ATAGÖZ-AW698957İbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© İHA / MUHAMMET İSA ATAGÖZ-AW698957
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Daha önce silahlı saldırıya uğrayan şarkıcı İbrahim Tatlıses’in prodüksiyon şirketini araya bir kişi, “Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim” dedi.
İbrahim Tatlıses’in prodüksiyon şirketini araya bir kişi, “Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim” dedi.
Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, Tatlıses'e ulaşmak ve şiirlerini göstermek isteyip ofisini arayan bir kişi tehditler savurdu. Ercan Y., şiir yazdığını ve İbrahim Tatlıses'in de incelemesini istedi. İddiaya göre şirket çalışanı Leyla Y., Tatlıses'in İzmir'de olduğunu belirtince Ercan Y., şirket çalışanına, 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim' ifadelerini kullandı.
Şirket avukatları durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirerek şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.
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