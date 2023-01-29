https://sputniknews.com.tr/20230129/chpden-4-subat-videosu-1066314498.html
CHP'den 4 Şubat videosu
CHP'den 4 Şubat videosu
CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, "4 Şubat 2023" tarihini işaret eden video yayınladı. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T09:37+0300
2023-01-29T09:37+0300
2023-01-29T10:10+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, "4 Şubat 2023" tarihini işaret eden bir video paylaştı.Videoda "Loading" (Yükleniyor) yazısıyla birlikte tarih ilerlemeye başlıyor. Tarih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin yapılacağını söylediği gün olan 14 Mayıs 2023'e gelince "Completed" (Tamamlandı) yazısıyla birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı çıkıyor.Daha sonra "4 Şubat 2023 Coming Soon (Çok yakında)" ifadesi yazıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230128/kilicdaroglundan-sinan-atesin-annesine-adalet-tecelli-edecek-bu-is-torbacilarla-kalmaz-1066304295.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
CHP'den 4 Şubat videosu
09:37 29.01.2023 (güncellendi: 10:10 29.01.2023) Abone ol
CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, "4 Şubat 2023" tarihini işaret eden video yayınladı.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, "4 Şubat 2023" tarihini işaret eden bir video paylaştı.
Videoda "Loading" (Yükleniyor) yazısıyla birlikte tarih ilerlemeye başlıyor. Tarih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin yapılacağını söylediği gün olan 14 Mayıs 2023'e gelince "Completed" (Tamamlandı) yazısıyla birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı çıkıyor.
Daha sonra "4 Şubat 2023 Coming Soon (Çok yakında)" ifadesi yazıyor.