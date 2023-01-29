https://sputniknews.com.tr/20230129/chpden-4-subat-videosu-1066314498.html

CHP'den 4 Şubat videosu

CHP'den 4 Şubat videosu

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, "4 Şubat 2023" tarihini işaret eden video yayınladı. 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T09:37+0300

2023-01-29T09:37+0300

2023-01-29T10:10+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, "4 Şubat 2023" tarihini işaret eden bir video paylaştı.Videoda "Loading" (Yükleniyor) yazısıyla birlikte tarih ilerlemeye başlıyor. Tarih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin yapılacağını söylediği gün olan 14 Mayıs 2023'e gelince "Completed" (Tamamlandı) yazısıyla birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı çıkıyor.Daha sonra "4 Şubat 2023 Coming Soon (Çok yakında)" ifadesi yazıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230128/kilicdaroglundan-sinan-atesin-annesine-adalet-tecelli-edecek-bu-is-torbacilarla-kalmaz-1066304295.html

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Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu