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CHP'den 4 Şubat videosu
CHP'den 4 Şubat videosu
CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, "4 Şubat 2023" tarihini işaret eden video yayınladı. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
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politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, "4 Şubat 2023" tarihini işaret eden bir video paylaştı.Videoda "Loading" (Yükleniyor) yazısıyla birlikte tarih ilerlemeye başlıyor. Tarih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin yapılacağını söylediği gün olan 14 Mayıs 2023'e gelince "Completed" (Tamamlandı) yazısıyla birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı çıkıyor.Daha sonra "4 Şubat 2023 Coming Soon (Çok yakında)" ifadesi yazıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230128/kilicdaroglundan-sinan-atesin-annesine-adalet-tecelli-edecek-bu-is-torbacilarla-kalmaz-1066304295.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

CHP'den 4 Şubat videosu

09:37 29.01.2023 (güncellendi: 10:10 29.01.2023)
© CHp/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© CHp/ALP EREN KAYA
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CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, "4 Şubat 2023" tarihini işaret eden video yayınladı.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, "4 Şubat 2023" tarihini işaret eden bir video paylaştı.
Videoda "Loading" (Yükleniyor) yazısıyla birlikte tarih ilerlemeye başlıyor. Tarih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin yapılacağını söylediği gün olan 14 Mayıs 2023'e gelince "Completed" (Tamamlandı) yazısıyla birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı çıkıyor.
Daha sonra "4 Şubat 2023 Coming Soon (Çok yakında)" ifadesi yazıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli’de Kadın Buluşmasında Denizlili kadınlar ile bir araya geldi. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
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