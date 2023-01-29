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https://sputniknews.com.tr/20230129/bakan-nebati-turkiye-borcla-faizle-degil-yatirimla-uretimle-buyuyor-1066318431.html
Bakan Nebati: Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor
Bakan Nebati: Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor. Türkiye borçla faizle... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T13:57+0300
2023-01-29T13:57+0300
ekonomi
nureddin nebati
ekonomi
enflasyon
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Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomimizde yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor. 2002 yılında faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14,3'tü. Bu oran 2021 yılında yüzde 2,5'e geriledi. 2022 yılında ise yüzde 2,3'e kadar düşmesini bekliyoruz" dedi.2002 yılında toplanan her 100 TL vergi gelirinin 85,7 TL'sinin faiz harcamalarında kullanıldığını kaydeden Nebati, "2021 yılında 15,5 TL'si ve 2022 yılında ise yalnızca 13,2 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı. 2002 yılında her 100 TL'lik bütçe harcamasının 43,2 TL'si faiz ödemelerine gidiyordu. 2021 yılında 11,3 TL'si, 2022 yılında ise yalnızca 10,6 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı. Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230127/bakan-nebati-turkiye-enflasyonu-uretimle-yeniyor-1066278077.html
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nureddin nebati, ekonomi, enflasyon
nureddin nebati, ekonomi, enflasyon

Bakan Nebati: Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor

13:57 29.01.2023
© AABakan Nebati
Bakan Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor. Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor" dedi.
Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomimizde yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor. 2002 yılında faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14,3'tü. Bu oran 2021 yılında yüzde 2,5'e geriledi. 2022 yılında ise yüzde 2,3'e kadar düşmesini bekliyoruz" dedi.
2002 yılında toplanan her 100 TL vergi gelirinin 85,7 TL'sinin faiz harcamalarında kullanıldığını kaydeden Nebati, "2021 yılında 15,5 TL'si ve 2022 yılında ise yalnızca 13,2 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı. 2002 yılında her 100 TL'lik bütçe harcamasının 43,2 TL'si faiz ödemelerine gidiyordu. 2021 yılında 11,3 TL'si, 2022 yılında ise yalnızca 10,6 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı. Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor" açıklamasında bulundu.
Kocaeli’de iş insanlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
TÜRKİYE
Bakan Nebati: Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor
27 Ocak, 19:52
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