https://sputniknews.com.tr/20230129/bakan-nebati-turkiye-borcla-faizle-degil-yatirimla-uretimle-buyuyor-1066318431.html

Bakan Nebati: Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor

Bakan Nebati: Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor. Türkiye borçla faizle... 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T13:57+0300

2023-01-29T13:57+0300

2023-01-29T13:57+0300

ekonomi

nureddin nebati

ekonomi

enflasyon

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Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomimizde yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor. 2002 yılında faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14,3'tü. Bu oran 2021 yılında yüzde 2,5'e geriledi. 2022 yılında ise yüzde 2,3'e kadar düşmesini bekliyoruz" dedi.2002 yılında toplanan her 100 TL vergi gelirinin 85,7 TL'sinin faiz harcamalarında kullanıldığını kaydeden Nebati, "2021 yılında 15,5 TL'si ve 2022 yılında ise yalnızca 13,2 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı. 2002 yılında her 100 TL'lik bütçe harcamasının 43,2 TL'si faiz ödemelerine gidiyordu. 2021 yılında 11,3 TL'si, 2022 yılında ise yalnızca 10,6 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı. Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor" açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230127/bakan-nebati-turkiye-enflasyonu-uretimle-yeniyor-1066278077.html

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nureddin nebati, ekonomi, enflasyon