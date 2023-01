https://sputniknews.com.tr/20230129/bakan-ersoy-mubadele-cok-karmasik-bir--yasanmislik-ifadesidir-1066330320.html

Silivri Mübadele Müze Evi'nin açılışına katılan Bakan Ersoy, "Mübadele çok karmaşık bir yaşanmışlık ifadesidir. Tarihin dönüm noktasında, Osmanlı'nın... 29.01.2023, Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekiler, Silivri'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.Silivri Belediyesi Mübadele Müze Evi açılışına katılan Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, her geçen gün kültür ve sanat mekanlarına yenilerini eklediklerini, bunu yaparken de kültürün, sanatın ve tarihin her ayrıntısını yaşatmanın, gelecek kuşaklara miras bırakmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.Milli hafıza ve kimliği canlı tutmak adına proje ve eserleri birer birer hayata geçirdiklerine değinen Ersoy, bölge tarihi ve mübadele sürecine ilişkin bilgiler verdi.Ersoy, mübadelenin, 30 Ocak 1923'te imzalanan "Türk ve Yunan Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol" sonrasında yaşandığına işaret ederek şunları kaydetti:Bu toprakların mübadele tarihinin nüfuz ettiği birikimin, yaşanmışlığın kök saldığı bir bölge olduğunu dile getiren Ersoy, "Dolayısıyla geçmişi bugüne ve yarınlarımıza taşımak, anlatmak adına kurulan Mübadele Müze Evi için çok doğru bir yer seçimi olmuştur. 3 katta 400 metrekare toplam kullanım alanı olan Mübadele Müze Evi, dönemin ruhunu yansıtan bir mimari anlayışla inşa edildi. Sergilenen tarihi ve antika objeler, ilk üç kuşak mübadil ailelere ait ev ve mutfak eşyaları, fotoğraflar, folklorik kıyafetler ile balmumu heykeller, misafirlerimizi adeta geçmişe götürecek, o yılların hal ve havasını yaşamalarına vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.'Mübadele Müze Evi, insanları tarih yolculuğuna çıkaracak'Mübadele hakkındaki bilgi panoları ve kütüphanenin, unutulmaması gereken bir tarihin güvencesi ve hatırlatıcısı olarak kullanıma sunulduğunu ifade eden Ersoy, "Ayrıca Gülcemal Gemisi gibi çok önemli bir tarihi figürün simgesel yapısı da burada sergilenmektedir. İrlanda'da "Germanic" adıyla inşa edilen bu muazzam transatlantik yolcu gemisi, Amerika'ya göçmen taşınmasından mübadele yıllarına uzanan öyle olay ve tarihlere şahitlik etmiş, öyle görevler yapmıştır ki roman ve şiirlere ilham olmuştur. Silivri Mübadele Müze Evi, sadece Gülcemal ile dahi insanları çok derin bir tarih yolculuğuna çıkarmaya kadirdir" şeklinde konuştu.Mehmet Nuri Ersoy, özellikle çocukları ve gençleri müze evini ziyaret etmeye ve buradan alacakları ilhamla tarihi araştırıp öğrenmeye davet ederek, projenin hayata geçirilmesinde emeği ve desteği olanlara teşekkür etti.Gün için gerçekleştirdikleri toplantılarda Silivri için neler yapılabileceğini konuştuklarını anlatan Ersoy, kütüphane, restorasyon, renovasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarına hız vereceklerini kaydetti.Belediyenin Silivri için bir turizm master planı hazırlayacağını dile getiren Ersoy, "İçini kültür ve sanatla, gastronomiyle ve turizm ögeleriyle dolduracağız. Bu bağlamda gerekli olan sokak ve yeni bina restorasyonları ve rekonstrüksiyonları Bakanlığımızın da büyük destekleriyle hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Silivri, her zamandan daha fazla hak ettiği güzel günlere mutlu günlere inşallah hızlı bir şekilde tekrar değerine değer katarak ulaşacak." diye konuştu.'Silivri'ye her geldiğimde heyecan görüyorum'İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise konuşmasında ev sahipliğinden dolayı Silivri halkına teşekkür ederek, "Silivri'ye her geldiğimde heyecan görüyorum. Silivri'ye her geldiğim zaman ahenk görüyorum, uyum görüyorum." dedi.İlçedeki bütün görevlilerin Silivri'ye hizmet etmek için gayret gösterdiğini ifade eden Yerlikaya, "Silivri'de çok güzel yapılan eserler var" ifadesini kullandı.Silivri'de son yıllarda gerçekleştirilen çeşitli çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşan Yerlikaya, "Fatih Mahallesi içerisinde altında sarnıçları, üstünde geçmişte yapılmış deprem dayanımı olmayan bir Fatih Cami vardı. Kuruldan izin aldık, orayı yıktık. Bakanımızın talimatı ve destekleriyle aslına rücu ediyoruz. Ecdadımız Fatih Sultan Mehmed Han'ın gördüğü, aldığı gibi biz onu tekraren yeniden ihya, yeniden inşasını devletimiz, hükümetimizin desteğiyle Silivrimize ve tüm insanlığa kazandıracağız." şeklinde konuştu.Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Yerlikaya, "Silivri Belediyesi Mübadele Müze Evi, Silivrimize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun" değerlendirmesini yaptı.

