Bahçeli: Kriz severler boşa uğraşmasın, adayımız belli, kararımızın arkasındayız
16:03 29.01.2023 (güncellendi: 16:16 29.01.2023)
© İHADevlet Bahçeli, 2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kriz severler boşa uğraşmasın, adayımız belli, kararımızın arkasındayız" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yavuz Selim Meydanı'nda "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşuyor.
Seçimler Türkiye'nin gelecek idealini tazeleyecek.
Küresel sırtlanın hükmü Türk milletine geçemez.
Husumet cephesinde toplanan gürüz, ölümü gösterip sıtmaya mecbur bırakmaya çalışıyorlar.
Her türlü tehdide karşı teyakkuz halindeyiz.
Kriz severler boşa uğraşmasın, adayımız belli, kararımızın arkasındayız.
İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün amacındayız.
Seçim tarihi yaklaştıkça Almanya'sından İsveç'ine sırayla Türkiye'ye algı operasyonları düzenleniyor. İsveç'ten Danimarka'ya kadar dinimize hakaretler edilmektedir, iffetsiz sataşmalar yapılmaktadır. Sosyal medya terörü yaşanmakta. İtibar cellatları devrede.
İHA'ları gördükçe ödleri patlıyor, sosyal ve ekonomik sorunlar çözümlendikçe, her yapılana kulp takıyorlar.
CHP lideri terörle mücadele kahramanlığı gösteren TSK'yı iftira ile durdurmaya çalışmaktadır. Komuta kademesini alçakça suçlamaktadır. Türk askerinin cepheden kaçığını iddia edecek kadar alçaktır.