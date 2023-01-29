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Ayağı takılıp düşerken elindeki tüfekle kendini vurdu
Ayağı takılıp düşerken elindeki tüfekle kendini vurdu
Samsun'da ayağı taşa takılarak düşen 16 yaşındaki çocuk, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu kazara kendini kolundan vurarak hastanelik oldu. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T12:11+0300
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samsun
tüfek
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Samsun'un Çarşamba ilçesinin kırsalda bulunan Sığırtmaç Mahallesi Kemer mevkiinde 16 yaşındaki R.B.S., köyde ava giderken ayağı taşa takılarak yere düştü. Bu sırada R.B.S.'nin elinde bulunan tek kırma av tüfeği yere düşünce ateş aldı. Sağ kolundan vurulan çocuk kanlar içinde kaldı. Yaralı halde evine yürüyen R.B.S. yakınları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen R.B.S. buradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230118/havali-tufekle-kedilere-ates-eden-bir-kisi-gozaltina-alindi-1065891409.html
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samsun, tüfek, kaza
samsun, tüfek, kaza

Ayağı takılıp düşerken elindeki tüfekle kendini vurdu

12:11 29.01.2023
© İHA / MUHAMMER AYAyağı takılıp düşerken elindeki tüfekle kendini vurdu
Ayağı takılıp düşerken elindeki tüfekle kendini vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© İHA / MUHAMMER AY
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Samsun'da ayağı taşa takılarak düşen 16 yaşındaki çocuk, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu kazara kendini kolundan vurarak hastanelik oldu.
Samsun'un Çarşamba ilçesinin kırsalda bulunan Sığırtmaç Mahallesi Kemer mevkiinde 16 yaşındaki R.B.S., köyde ava giderken ayağı taşa takılarak yere düştü.
Bu sırada R.B.S.'nin elinde bulunan tek kırma av tüfeği yere düşünce ateş aldı. Sağ kolundan vurulan çocuk kanlar içinde kaldı.
Yaralı halde evine yürüyen R.B.S. yakınları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen R.B.S. buradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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