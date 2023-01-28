Zelenskiy, Olimpiyat Komitesi'ni Rusların turnuvalara kabul edilme olasılığı nedeniyle eleştirdi
11:27 28.01.2023 (güncellendi: 11:57 28.01.2023)
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFVladimir Zelenskiy
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, UOK’yi Rus sporcuların turnuvalara kabul edilme olasılığı nedeniyle eleştirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (UOK) Rus sporcuların bir dizi koşula bağlı olarak turnuvalara kabul edilmesi konusundaki tutumundan hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.
Zelenskiy, “Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin şu anki başkanının (Thomas Bach) açıklamasından hayal kırıklığına uğradığımı belirtmek istiyorum. Onunla birkaç kez konuştum, ancak Rus sporcuları uluslararası turnuvalara kabul etmekle sporu propagandadan nasıl koruyacağına dair bir yanıt alamadım” ifadelerini kullandı.
25 Ocak'ta UOK İcra Kurulu, Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 'tarafsız sporcu' statüsünde katılması için yollar aranacağını açıklamıştı.
Şubat 2022'nin sonunda UOK, Ukrayna'daki durum nedeniyle, uluslararası spor federasyonlarının koruyucu önlem olarak Rus ve Belaruslu sporcuların turnuvalara katılmalarına izin vermemelerini tavsiye etmişti.
Zelenskiy, “Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin şu anki başkanının (Thomas Bach) açıklamasından hayal kırıklığına uğradığımı belirtmek istiyorum. Onunla birkaç kez konuştum, ancak Rus sporcuları uluslararası turnuvalara kabul etmekle sporu propagandadan nasıl koruyacağına dair bir yanıt alamadım” ifadelerini kullandı.
25 Ocak'ta UOK İcra Kurulu, Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 'tarafsız sporcu' statüsünde katılması için yollar aranacağını açıklamıştı.
Şubat 2022'nin sonunda UOK, Ukrayna'daki durum nedeniyle, uluslararası spor federasyonlarının koruyucu önlem olarak Rus ve Belaruslu sporcuların turnuvalara katılmalarına izin vermemelerini tavsiye etmişti.