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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230128/zelenskiy-olimpiyat-komitesini-ruslarin-turnuvalara-kabul-edilme-olasiligi-nedeniyle-elestirdi-1066294040.html
Zelenskiy, Olimpiyat Komitesi'ni Rusların turnuvalara kabul edilme olasılığı nedeniyle eleştirdi
Zelenskiy, Olimpiyat Komitesi'ni Rusların turnuvalara kabul edilme olasılığı nedeniyle eleştirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, UOK’yi Rus sporcuların turnuvalara kabul edilme olasılığı nedeniyle eleştirdi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T11:27+0300
2023-01-28T11:57+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
rusya
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (UOK) Rus sporcuların bir dizi koşula bağlı olarak turnuvalara kabul edilmesi konusundaki tutumundan hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Zelenskiy, “Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin şu anki başkanının (Thomas Bach) açıklamasından hayal kırıklığına uğradığımı belirtmek istiyorum. Onunla birkaç kez konuştum, ancak Rus sporcuları uluslararası turnuvalara kabul etmekle sporu propagandadan nasıl koruyacağına dair bir yanıt alamadım” ifadelerini kullandı. 25 Ocak'ta UOK İcra Kurulu, Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 'tarafsız sporcu' statüsünde katılması için yollar aranacağını açıklamıştı.Şubat 2022'nin sonunda UOK, Ukrayna'daki durum nedeniyle, uluslararası spor federasyonlarının koruyucu önlem olarak Rus ve Belaruslu sporcuların turnuvalara katılmalarına izin vermemelerini tavsiye etmişti.
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vladimir zelenskiy, rusya, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
vladimir zelenskiy, rusya, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)

Zelenskiy, Olimpiyat Komitesi'ni Rusların turnuvalara kabul edilme olasılığı nedeniyle eleştirdi

11:27 28.01.2023 (güncellendi: 11:57 28.01.2023)
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, UOK’yi Rus sporcuların turnuvalara kabul edilme olasılığı nedeniyle eleştirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (UOK) Rus sporcuların bir dizi koşula bağlı olarak turnuvalara kabul edilmesi konusundaki tutumundan hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

Zelenskiy, “Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin şu anki başkanının (Thomas Bach) açıklamasından hayal kırıklığına uğradığımı belirtmek istiyorum. Onunla birkaç kez konuştum, ancak Rus sporcuları uluslararası turnuvalara kabul etmekle sporu propagandadan nasıl koruyacağına dair bir yanıt alamadım” ifadelerini kullandı.

25 Ocak'ta UOK İcra Kurulu, Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 'tarafsız sporcu' statüsünde katılması için yollar aranacağını açıklamıştı.

Şubat 2022'nin sonunda UOK, Ukrayna'daki durum nedeniyle, uluslararası spor federasyonlarının koruyucu önlem olarak Rus ve Belaruslu sporcuların turnuvalara katılmalarına izin vermemelerini tavsiye etmişti.
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