https://sputniknews.com.tr/20230128/vize-sikayetleri-2022de-rekor-seviyeye-ulasti-1066293777.html

Vize şikayetleri 2022'de rekor seviyeye ulaştı

Vize şikayetleri 2022'de rekor seviyeye ulaştı

2022 yılında vize aracılık ve danışmanlık firmalarına yönelik tüketici şikâyetlerindeki artış rekor kırdı. Bu firmalara yönelik şikayetler 2021 yılına göre... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T10:49+0300

2023-01-28T10:49+0300

2023-01-28T10:49+0300

türkiye

vize

şikayet

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Çözüm platformu Şikayetvar, 2022 yılı verilerini paylaştı. Verilere göre, en çok şikayet e-ticaret, finans, iletişim ve kargo sektörlerine gelirken vize aracılık ve danışmanlık firmaları da yüzde 419’luk şikayet artış oranıyla zirve yaptı.Tanınmış sitelerin taklit edilerek tüketicilerin dolandırılması yine 2022’de en çok sıkıntı yaşanan konular arasında yer aldı. Şikayetlerin zirve yaptığı ay aralık, en şikayetçi şehir İstanbul, en az şikayet eden ise Muş oldu. En çok şikayet edilen gün pazartesi, saat ise olarak 14:00 kaydedildi. Yıl boyunca en çok şikayetin geldiği tarih de 29.11.2022 olarak belirlendi.2022’de Şikayetvar’da en çok ziyaret edilen sektör 27 milyon 738 bin 336 ziyaretçi sayısı ile e-ticaret sektörü oldu. Finans (25 milyon 771 bin 527) en çok ziyaret edilen ikinci, internet platformları ise (23 milyon 847 bin 604) üçüncü sektör olarak sıralandı. Kamu, sağlık ve cep telefonu sektörleri platformda en çok merak edilen sektörler oldu. 2021’de platformda en çok ziyaret edilen sektörler ise sırasıyla finans, e-ticaret ve internet olmuştu.Yıl içinde şikayet artış oranıyla dikkat çeken kategorilerin başında yüzde 419’luk bir yükselişle vize aracılık ve danışmanlık firmaları geldi. Yüzde 347’lik şikayet artış oranına sahip bahis siteleri ikinci sırada yer alırken onu vakıf ve dernekler kategorisi izledi (yüzde 274). Verilere göre cinsel sağlık ürünleri ve ulaşım uygulamaları 2022’de en çok şikayet artışına sahip diğer sektörler oldu.

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vize, şikayet