https://sputniknews.com.tr/20230128/soylu-29-ekim-2023te-daglarda-bir-tek-terorist-kalmayacak-bu-defteri-kapatacagiz-1066297211.html

Soylu: 29 Ekim 2023'te dağlarda bir tek terörist kalmayacak, bu defteri kapatacağız

Soylu: 29 Ekim 2023'te dağlarda bir tek terörist kalmayacak, bu defteri kapatacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında dağlarda bir tek terörist kalmayacak. Bu defteri kapatacağız" dedi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T15:11+0300

2023-01-28T15:11+0300

2023-01-28T15:12+0300

politika

recep tayyip erdoğan

milli

süleyman soylu

sinop

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli programlara katılmak üzere Sinop'a geldi. İlk olarak Gerze İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Bakan Soylu, salonun dışında bulunan vatandaşlara hitap etti."2002 yılından bu yana yapılan çalışmaların ardından savunma sanayisinin millilik ve yerlilik oranının yüzde 20'den 80'e çıkarıldığını belirten Soylu, şunları söyledi: "Az gittik, dere tepe düz gittik. Ama bu ülke bir yere vardı. Allah'a hamdolsun. Eksikliğimiz var mı? Eksikliği olmayan Cenab-ı Allah'tır. Biz kuluz, bizim eksikliğimiz olacaktır ama size şunu söyleyeyim. Bu ülkede günde 10-15-20 evladımızı ay yıldızlı tabutlarla memleketlerinden şehit tabutlarıyla uğurluyorduk. Birileri bize meydan okuyordu. Etrafımızdaki coğrafyada bize oyun kuruyorlardı. Suriye'de 'biz devlet kuracağız' diyorlardı. Biz hafif dışarı çıksak Almanya diyor ki; tanklarımızı oraya götüremezsin. Amerika diyor ki; bizim size verdiğimiz mühimmatları kullanamazsınız. Öbürü diyor ki; 'Kamera verdik, bu kameraları kullanamazsınız' diyor. Demedikleri yok. Avrupa başka bir şey söylüyor. Biz ne yapacağız? Bu terörü nasıl bitireceğiz, bu terörle nasıl mücadele edeceğiz? Tayyip Erdoğan, 2002 yılından itibaren büyük bir mücadeleyle birlikte savunma sanayisinin millilik ve yerlilik oranını yüzde 20'den 80'e getirdi. Eğer olmasaydı biz bu mücadeleyi yapabilir miydik? 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında dağlarda bir tek terörist kalmayacak. Bu defteri kapatacağız."

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