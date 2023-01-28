Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230128/sokak-kopegine-defalarca-sopayla-vuran-saldirgan-serbest-birakildi-1066296769.html
Sokak köpeğine defalarca sopayla vuran saldırgan serbest bırakıldı
Sokak köpeğine defalarca sopayla vuran saldırgan serbest bırakıldı
Rize'de kahvehaneye sığınan köpeği sopayla döven kişinin, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T14:45+0300
2023-01-28T14:45+0300
yaşam
rize
hayvana şiddet
hayvana işkence
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1c/1066296624_0:0:561:315_1920x0_80_0_0_0be57dccf934f9f2bb1d8a1d8d5bdfaf.jpg
Edinilen bilgiye göre olay, 26 Ocak Perşembe günü Gülbahar Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede saat 15.39 sıralarında meydana geldi. Kendisini kovaladığı için mahallede bulunan bir kahvehaneye sığınan sokak köpeğini gören A.Ç. isimli vatandaş elindeki poşetleri yere bırakmasının ardından diğer elinde bulunan sopayı köpeğe doğru fırlattı.Sopayı fırlatmasıyla korkan köpek, masanın altına girdi. Masanın altında sıkışan sokak köpeğine defalarca sopayla vuran A.Ç.'yi bir süre izleyen vatandaşlardan biri müdahale etti.Daha sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, olayı gerçekleştiren A.Ç. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.Gerekli adli işlemlerin yapılmasının ardından Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şahsın serbest bırakıldığı kaydedildi.
rize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1c/1066296624_0:0:561:421_1920x0_80_0_0_cd376dc5b14d5f77b8549eaf82670b61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rize, hayvana şiddet, hayvana işkence
rize, hayvana şiddet, hayvana işkence

Sokak köpeğine defalarca sopayla vuran saldırgan serbest bırakıldı

14:45 28.01.2023
© İHASokak köpeğine defalarca sopayla vuran saldırgan serbest bırakıldı
Sokak köpeğine defalarca sopayla vuran saldırgan serbest bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© İHA
Abone olTelegram
Rize'de kahvehaneye sığınan köpeği sopayla döven kişinin, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre olay, 26 Ocak Perşembe günü Gülbahar Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede saat 15.39 sıralarında meydana geldi. Kendisini kovaladığı için mahallede bulunan bir kahvehaneye sığınan sokak köpeğini gören A.Ç. isimli vatandaş elindeki poşetleri yere bırakmasının ardından diğer elinde bulunan sopayı köpeğe doğru fırlattı.
Sopayı fırlatmasıyla korkan köpek, masanın altına girdi. Masanın altında sıkışan sokak köpeğine defalarca sopayla vuran A.Ç.'yi bir süre izleyen vatandaşlardan biri müdahale etti.
Daha sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, olayı gerçekleştiren A.Ç. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Gerekli adli işlemlerin yapılmasının ardından Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şahsın serbest bırakıldığı kaydedildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала