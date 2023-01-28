https://sputniknews.com.tr/20230128/sokak-kopegine-defalarca-sopayla-vuran-saldirgan-serbest-birakildi-1066296769.html

Sokak köpeğine defalarca sopayla vuran saldırgan serbest bırakıldı

Sokak köpeğine defalarca sopayla vuran saldırgan serbest bırakıldı

Rize'de kahvehaneye sığınan köpeği sopayla döven kişinin, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T14:45+0300

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Edinilen bilgiye göre olay, 26 Ocak Perşembe günü Gülbahar Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede saat 15.39 sıralarında meydana geldi. Kendisini kovaladığı için mahallede bulunan bir kahvehaneye sığınan sokak köpeğini gören A.Ç. isimli vatandaş elindeki poşetleri yere bırakmasının ardından diğer elinde bulunan sopayı köpeğe doğru fırlattı.Sopayı fırlatmasıyla korkan köpek, masanın altına girdi. Masanın altında sıkışan sokak köpeğine defalarca sopayla vuran A.Ç.'yi bir süre izleyen vatandaşlardan biri müdahale etti.Daha sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, olayı gerçekleştiren A.Ç. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.Gerekli adli işlemlerin yapılmasının ardından Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şahsın serbest bırakıldığı kaydedildi.

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rize, hayvana şiddet, hayvana işkence