https://sputniknews.com.tr/20230128/selcuk-bayraktar-cumhurbaskanligina-aday-misiniz-sorusunu-yanitladi-1066293887.html
Selçuk Bayraktar, 'Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?' sorusunu yanıtladı
Selçuk Bayraktar, 'Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?' sorusunu yanıtladı
BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik soruya, "Bunlar tevatürden ibaret" yanıtını verdi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T10:57+0300
2023-01-28T10:57+0300
2023-01-28T10:57+0300
politika
selçuk bayraktar
baykar savunma
baykar aş
baykar makina
cumhurbaşkanı adayı
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Bayraktar, Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programına konuşmacı olarak katıldı.Gazeteci Özlem Gürses’in, “Cumhurbaşkanı adayı mısınız?” sorusu üzerine Bayraktar, “Galiba şu anda böyle bir tevatür dönüyor. İnsanoğlunun hayal gücünün sınırlarına kimse gem vurmak istemez. Elbette insanoğlu doğası gereği yaratıcı bir varlık. İşte hayalleriyle birlikte değişik fanteziler de üretebiliyor” dedi.Bayraktar, şunları söyledi:“Ama benim söyleyebileceklerim bunlar tevatürden ibaret. Cumhur İttifakı’nın adayı bildiğim kadarıyla çok uzun zamandır belli. Ben de siyasette değilim yani. Niye böyle… Bir taraftan bana çok kızıyorlar. 'Niye siyasete giriyorsun' diye. Girmiyoruz ki. Atılan iftiraya cevap veriyoruz. Bir taraftan da, ‘illa gel’ ya niye geleyim? Yani işimi yapamıyor muyum onunla alakalı bir şikayet mi var? Genelde herkes memnun.”
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selçuk bayraktar, baykar savunma, baykar aş, baykar makina, cumhurbaşkanı adayı
selçuk bayraktar, baykar savunma, baykar aş, baykar makina, cumhurbaşkanı adayı
Selçuk Bayraktar, 'Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?' sorusunu yanıtladı
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BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik soruya, "Bunlar tevatürden ibaret" yanıtını verdi.
Bayraktar, Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programına konuşmacı olarak katıldı.
Gazeteci Özlem Gürses’in, “Cumhurbaşkanı adayı mısınız?” sorusu üzerine Bayraktar, “Galiba şu anda böyle bir tevatür dönüyor. İnsanoğlunun hayal gücünün sınırlarına kimse gem vurmak istemez. Elbette insanoğlu doğası gereği yaratıcı bir varlık. İşte hayalleriyle birlikte değişik fanteziler de üretebiliyor” dedi.
Bayraktar, şunları söyledi:
“Ama benim söyleyebileceklerim bunlar tevatürden ibaret. Cumhur İttifakı’nın adayı bildiğim kadarıyla çok uzun zamandır belli. Ben de siyasette değilim yani. Niye böyle… Bir taraftan bana çok kızıyorlar. 'Niye siyasete giriyorsun' diye. Girmiyoruz ki. Atılan iftiraya cevap veriyoruz. Bir taraftan da, ‘illa gel’ ya niye geleyim? Yani işimi yapamıyor muyum onunla alakalı bir şikayet mi var? Genelde herkes memnun.”