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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230128/scholz-rus-dogalgazi-petrolu-ve-komurune-olan-bagimliliktan-cabuk-kurtulduk-1066310047.html
Scholz: Rus doğalgazı, petrolü ve kömürüne olan bağımlılıktan çabuk kurtulduk
Scholz: Rus doğalgazı, petrolü ve kömürüne olan bağımlılıktan çabuk kurtulduk
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Rusya’yla işbirliğinin olmadığı yeni gerçekliğe çabuk adapte olduğunu savundu. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T22:17+0300
2023-01-28T22:17+0300
avrupa'da enerji krizi
enerji
almanya
rusya
olaf scholz
doğalgaz
kömür
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Güney Amerika ziyareti öncesinde Arjantin’in La Nación, Şili’nin El Mercurio ve Brezilya’nın O Globo gazetelerine verdiği demeçte, “Almanya yeni gerçekliğe çabuk adapte oldu. Rusya’yla artık işbirliği yapmadığımız bir gerçeklik. Birkaç ay içinde Almanya’daki enerji tedarik sistemini değiştirdik ve kendimizi Rusya’dan gelen doğalgaz, petrol veya kömürden bağımsız hale getirdik” ifadelerini kullandı.Scholz, “Ekonomimizin tek taraflı bağımlılığını azaltmaya çalışıyoruz” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221125/almanya-ve-fransa-enerji-isbirligini-guclendirmek-icin-ortak-bildiri-imzaladi-1063846717.html
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enerji, almanya, rusya, olaf scholz, doğalgaz, kömür
enerji, almanya, rusya, olaf scholz, doğalgaz, kömür

Scholz: Rus doğalgazı, petrolü ve kömürüne olan bağımlılıktan çabuk kurtulduk

22:17 28.01.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDEROlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Rusya’yla işbirliğinin olmadığı yeni gerçekliğe çabuk adapte olduğunu savundu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Güney Amerika ziyareti öncesinde Arjantin’in La Nación, Şili’nin El Mercurio ve Brezilya’nın O Globo gazetelerine verdiği demeçte, “Almanya yeni gerçekliğe çabuk adapte oldu. Rusya’yla artık işbirliği yapmadığımız bir gerçeklik. Birkaç ay içinde Almanya’daki enerji tedarik sistemini değiştirdik ve kendimizi Rusya’dan gelen doğalgaz, petrol veya kömürden bağımsız hale getirdik” ifadelerini kullandı.
Scholz, “Ekonomimizin tek taraflı bağımlılığını azaltmaya çalışıyoruz” diye ekledi.
Olaf Scholz - Elisabeth Borne - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
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