https://sputniknews.com.tr/20230128/scholz-rus-dogalgazi-petrolu-ve-komurune-olan-bagimliliktan-cabuk-kurtulduk-1066310047.html

Scholz: Rus doğalgazı, petrolü ve kömürüne olan bağımlılıktan çabuk kurtulduk

Scholz: Rus doğalgazı, petrolü ve kömürüne olan bağımlılıktan çabuk kurtulduk

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Rusya’yla işbirliğinin olmadığı yeni gerçekliğe çabuk adapte olduğunu savundu. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T22:17+0300

2023-01-28T22:17+0300

2023-01-28T22:17+0300

avrupa'da enerji krizi

enerji

almanya

rusya

olaf scholz

doğalgaz

kömür

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/02/1060712249_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d9db43f81758970c655bcf7b34064213.jpg

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Güney Amerika ziyareti öncesinde Arjantin’in La Nación, Şili’nin El Mercurio ve Brezilya’nın O Globo gazetelerine verdiği demeçte, “Almanya yeni gerçekliğe çabuk adapte oldu. Rusya’yla artık işbirliği yapmadığımız bir gerçeklik. Birkaç ay içinde Almanya’daki enerji tedarik sistemini değiştirdik ve kendimizi Rusya’dan gelen doğalgaz, petrol veya kömürden bağımsız hale getirdik” ifadelerini kullandı.Scholz, “Ekonomimizin tek taraflı bağımlılığını azaltmaya çalışıyoruz” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221125/almanya-ve-fransa-enerji-isbirligini-guclendirmek-icin-ortak-bildiri-imzaladi-1063846717.html

almanya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enerji, almanya, rusya, olaf scholz, doğalgaz, kömür