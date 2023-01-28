https://sputniknews.com.tr/20230128/rus-vekil-kieve-silah-tedariki-abyi-natoya-bagimli-hale-getirecek-1066296018.html

Rus vekil: Kiev'e silah tedariki AB'yi NATO'ya bağımlı hale getirecek

Rus vekil: Kiev'e silah tedariki AB'yi NATO'ya bağımlı hale getirecek

Rusya parlamentosu milletvekili Adalbi Şhagoşev, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedariki konusundaki baskısının Avrupa'nın tamamen NATO'ya bağımlı hale getirilmesine... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T14:03+0300

2023-01-28T14:03+0300

2023-01-28T14:03+0300

ukrayna krizi

rusya

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi üyesi Adalbi Şhagoşev, Sputnik’e demecinde ABD'nin Ukrayna'ya silah tedariki konusundaki baskısının AB ülkelerindeki askeri-sanayi kompleksini zayıflatmanın yanı sıra Avrupa'nın tamamen NATO'ya bağımlı hale getirilmesini amaçladığını söyledi.Şhagoşev, “Leopard tanklarıyla ilgili tüm bu tartışmaların kendi nedenleri var. Washington’un Kiev’e Leopradların gönderilmesi konusundaki baskısı, Almanya'nın askeri-sanayi kompleksini zayıflatmaya yöneliktir. Asıl neden budur” dedi.Washington’un, Avrupa'nın NATO olmadan kendi güvenliğini sağlayamayacağını göstermek gibi diğer bir amacı daha olduğunu vurgulayan Rus vekil, “Bu, Avrupalı liderlerin Avrupa güvenliğini NATO bağlamı olmadan tartışmaları gerektiğini belirttikleri gerçeğiyle de doğrulanıyor, Fransa Cumhurbaşkanı Macron bunu altı ay önce dile getirdi ve Almanlar da bundan bahsetti” diye konuştu.

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