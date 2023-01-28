https://sputniknews.com.tr/20230128/rus-vekil-kieve-silah-tedariki-abyi-natoya-bagimli-hale-getirecek-1066296018.html
Rus vekil: Kiev'e silah tedariki AB'yi NATO'ya bağımlı hale getirecek
Rus vekil: Kiev'e silah tedariki AB'yi NATO'ya bağımlı hale getirecek
Rusya parlamentosu milletvekili Adalbi Şhagoşev, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedariki konusundaki baskısının Avrupa'nın tamamen NATO'ya bağımlı hale getirilmesine... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T14:03+0300
2023-01-28T14:03+0300
2023-01-28T14:03+0300
ukrayna krizi
rusya
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi üyesi Adalbi Şhagoşev, Sputnik’e demecinde ABD'nin Ukrayna'ya silah tedariki konusundaki baskısının AB ülkelerindeki askeri-sanayi kompleksini zayıflatmanın yanı sıra Avrupa'nın tamamen NATO'ya bağımlı hale getirilmesini amaçladığını söyledi.Şhagoşev, “Leopard tanklarıyla ilgili tüm bu tartışmaların kendi nedenleri var. Washington’un Kiev’e Leopradların gönderilmesi konusundaki baskısı, Almanya'nın askeri-sanayi kompleksini zayıflatmaya yöneliktir. Asıl neden budur” dedi.Washington’un, Avrupa'nın NATO olmadan kendi güvenliğini sağlayamayacağını göstermek gibi diğer bir amacı daha olduğunu vurgulayan Rus vekil, “Bu, Avrupalı liderlerin Avrupa güvenliğini NATO bağlamı olmadan tartışmaları gerektiğini belirttikleri gerçeğiyle de doğrulanıyor, Fransa Cumhurbaşkanı Macron bunu altı ay önce dile getirdi ve Almanlar da bundan bahsetti” diye konuştu.
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Rus vekil: Kiev'e silah tedariki AB'yi NATO'ya bağımlı hale getirecek
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Rusya parlamentosu milletvekili Adalbi Şhagoşev, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedariki konusundaki baskısının Avrupa'nın tamamen NATO'ya bağımlı hale getirilmesine yönelik olduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi üyesi Adalbi Şhagoşev, Sputnik’e demecinde ABD'nin Ukrayna'ya silah tedariki konusundaki baskısının AB ülkelerindeki askeri-sanayi kompleksini zayıflatmanın yanı sıra Avrupa'nın tamamen NATO'ya bağımlı hale getirilmesini amaçladığını söyledi.
Şhagoşev, “Leopard tanklarıyla ilgili tüm bu tartışmaların kendi nedenleri var. Washington’un Kiev’e Leopradların gönderilmesi konusundaki baskısı, Almanya'nın askeri-sanayi kompleksini zayıflatmaya yöneliktir. Asıl neden budur” dedi.
Washington’un, Avrupa'nın NATO olmadan kendi güvenliğini sağlayamayacağını göstermek gibi diğer bir amacı daha olduğunu vurgulayan Rus vekil, “Bu, Avrupalı liderlerin Avrupa güvenliğini NATO bağlamı olmadan tartışmaları gerektiğini belirttikleri gerçeğiyle de doğrulanıyor, Fransa Cumhurbaşkanı Macron bunu altı ay önce dile getirdi ve Almanlar da bundan bahsetti” diye konuştu.