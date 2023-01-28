https://sputniknews.com.tr/20230128/rus-vekil-bati-ukraynada-hitlerin--slav-soykirimi-programini-uyguluyor-1066294121.html
Rus vekil: Batı, Ukrayna'da Hitler'in Slav soykırımı programını uyguluyor
Rus vekil: Batı, Ukrayna'da Hitler'in Slav soykırımı programını uyguluyor
Rus milletvekili Mihail Şeremet, Batılı ülkelerin Ukrayna’da Nazilerin Slav halkının soykırımı programını uygulamaya başladığını belirtti. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T11:40+0300
2023-01-28T11:40+0300
2023-01-28T11:40+0300
dünya
batı
slav
soykırım
mihail şeremet
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Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Kırımlı milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e demecinde ABD öncülüğünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini silahlandıran Batılı ülkelerin, Ukrayna’da Nazilerin Slav halkının soykırımı programını uygulamaya başladığını söyledi.Şeremet, “Maalesef, Ukrayna ve Ukrayna halkı uyuşturulmuş durumda ve Rusya'ya saldırmak için kullanıldıklarını anlamıyorlar. Amerikalılar onlarca yıldır Ukrayna halkına doğası gereği yıkıcı olan bir nefret ideolojisi ekti ve besledi” dedi.Şeremet, şu anda sadece Rusya’nın ‘Slav uygarlığının korunmasının kalesi’ olmaya devam ettiğini, bu yüzden Moskova’nın bu ‘medeniyetler savaşında’ üstünlük sağlaması gerektiğini vurguladı.Rus vekil, Batı senaryosunda ana jeopolitik amaca ulaşmak adına Ukrayna halkına, ‘Rusya'nın zayıflatılması, halkının köleleştirilmesi ve doğal kaynakları üzerinde kontrol kurulması’ için ‘savaş sunağına’ yatmaktan çekinmeyen bir fedakarlık rolü verildiğini kaydetti.
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batı, slav, soykırım, mihail şeremet
batı, slav, soykırım, mihail şeremet
Rus vekil: Batı, Ukrayna'da Hitler'in Slav soykırımı programını uyguluyor
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Rus milletvekili Mihail Şeremet, Batılı ülkelerin Ukrayna’da Nazilerin Slav halkının soykırımı programını uygulamaya başladığını belirtti.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Kırımlı milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e demecinde ABD öncülüğünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini silahlandıran Batılı ülkelerin, Ukrayna’da Nazilerin Slav halkının soykırımı programını uygulamaya başladığını söyledi.
Şeremet, “Maalesef, Ukrayna ve Ukrayna halkı uyuşturulmuş durumda ve Rusya'ya saldırmak için kullanıldıklarını anlamıyorlar. Amerikalılar onlarca yıldır Ukrayna halkına doğası gereği yıkıcı olan bir nefret ideolojisi ekti ve besledi” dedi.
Şeremet, şu anda sadece Rusya’nın ‘Slav uygarlığının korunmasının kalesi’ olmaya devam ettiğini, bu yüzden Moskova’nın bu ‘medeniyetler savaşında’ üstünlük sağlaması gerektiğini vurguladı.
Rus vekil, Batı senaryosunda ana jeopolitik amaca ulaşmak adına Ukrayna halkına, ‘Rusya'nın zayıflatılması, halkının köleleştirilmesi ve doğal kaynakları üzerinde kontrol kurulması’ için ‘savaş sunağına’ yatmaktan çekinmeyen bir fedakarlık rolü verildiğini kaydetti.