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https://sputniknews.com.tr/20230128/peru-cumhurbaskani-boluarte-kongreden-erken-secimlerin-yapilmasini-istedi-1066291799.html
Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, Kongre'den erken seçimlerin yapılmasını istedi
Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, Kongre'den erken seçimlerin yapılmasını istedi
Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Ulusal Kongre'den ülkede erken seçimlerin yapılmasını talep etti. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T05:42+0300
2023-01-28T05:42+0300
dünya
peru
pedro castillo
seçim
erken seçim
kongre
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Peru basınında çıkan habere göre, genel seçimlerin Aralık 2023'te yapılmasını isteyen hükümet, Kongre'den bu konuda destek istedi.Başbakan ve Adalet Bakanı ile görüşen Boluarte, "Yürütmeden Kongre'ye sesleniyorum, uygun gördükleri taktirde seçimler Aralık 2023'te düzenlenebilir" ifadesini kullandı.Ülke geneli devam eden hükümet karşıtı protestolarda otoyolları barikatlarla kapatan göstericiler, birçok yerde polisle çatıştı.Ombudsmanlık Ofisinden yapılan açıklamada, gösterilerde 57 kişinin öldüğü, içinde polislerin de olduğu 1658 kişinin yaralandığı bildirildi.Vatandaşların taleplerine yanıt verilmesi gerektiğini belirten Ombudsmanlık Ofisi, toplumsal barış ve güvencenin sağlanması için demokratik çözümler bulunmasını istedi.Boluarte, kendisini haftalardır protesto eden göstericilere 24 Ocak'ta 'ulusal ateşkes' çağrısında bulunmuştu.Seçim Nisan 2024'te yapılacakPeru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.Göstericiler, Cumhurbaşkanı Boluarte'nin istifa etmesini, erken seçime gidilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.Cumhurbaşkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongre'de yapılan oylamada seçimin Nisan 2024'te yapılmasına karar verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230125/peru-lideri-boluarteden-protestoculara-ulusal-ateskes-cagrisi-1066139642.html
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peru, pedro castillo, seçim, erken seçim, kongre, dina boluarte
peru, pedro castillo, seçim, erken seçim, kongre, dina boluarte

Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, Kongre'den erken seçimlerin yapılmasını istedi

05:42 28.01.2023
© AAPeru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte
Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© AA
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Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Ulusal Kongre'den ülkede erken seçimlerin yapılmasını talep etti.
Peru basınında çıkan habere göre, genel seçimlerin Aralık 2023'te yapılmasını isteyen hükümet, Kongre'den bu konuda destek istedi.
Başbakan ve Adalet Bakanı ile görüşen Boluarte, "Yürütmeden Kongre'ye sesleniyorum, uygun gördükleri taktirde seçimler Aralık 2023'te düzenlenebilir" ifadesini kullandı.
Ülke geneli devam eden hükümet karşıtı protestolarda otoyolları barikatlarla kapatan göstericiler, birçok yerde polisle çatıştı.
Ombudsmanlık Ofisinden yapılan açıklamada, gösterilerde 57 kişinin öldüğü, içinde polislerin de olduğu 1658 kişinin yaralandığı bildirildi.
Vatandaşların taleplerine yanıt verilmesi gerektiğini belirten Ombudsmanlık Ofisi, toplumsal barış ve güvencenin sağlanması için demokratik çözümler bulunmasını istedi.
Boluarte, kendisini haftalardır protesto eden göstericilere 24 Ocak'ta 'ulusal ateşkes' çağrısında bulunmuştu.

Seçim Nisan 2024'te yapılacak

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.
Göstericiler, Cumhurbaşkanı Boluarte'nin istifa etmesini, erken seçime gidilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.
Cumhurbaşkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.
Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongre'de yapılan oylamada seçimin Nisan 2024'te yapılmasına karar verilmişti.
Peru - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
DÜNYA
Peru lideri Boluarte'den protestoculara ulusal ateşkes çağrısı
25 Ocak, 01:10
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