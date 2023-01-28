https://sputniknews.com.tr/20230128/peru-cumhurbaskani-boluarte-kongreden-erken-secimlerin-yapilmasini-istedi-1066291799.html

Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, Kongre'den erken seçimlerin yapılmasını istedi

Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, Kongre'den erken seçimlerin yapılmasını istedi

Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Ulusal Kongre'den ülkede erken seçimlerin yapılmasını talep etti. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T05:42+0300

2023-01-28T05:42+0300

2023-01-28T05:42+0300

dünya

peru

pedro castillo

seçim

erken seçim

kongre

dina boluarte

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Peru basınında çıkan habere göre, genel seçimlerin Aralık 2023'te yapılmasını isteyen hükümet, Kongre'den bu konuda destek istedi.Başbakan ve Adalet Bakanı ile görüşen Boluarte, "Yürütmeden Kongre'ye sesleniyorum, uygun gördükleri taktirde seçimler Aralık 2023'te düzenlenebilir" ifadesini kullandı.Ülke geneli devam eden hükümet karşıtı protestolarda otoyolları barikatlarla kapatan göstericiler, birçok yerde polisle çatıştı.Ombudsmanlık Ofisinden yapılan açıklamada, gösterilerde 57 kişinin öldüğü, içinde polislerin de olduğu 1658 kişinin yaralandığı bildirildi.Vatandaşların taleplerine yanıt verilmesi gerektiğini belirten Ombudsmanlık Ofisi, toplumsal barış ve güvencenin sağlanması için demokratik çözümler bulunmasını istedi.Boluarte, kendisini haftalardır protesto eden göstericilere 24 Ocak'ta 'ulusal ateşkes' çağrısında bulunmuştu.Seçim Nisan 2024'te yapılacakPeru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.Göstericiler, Cumhurbaşkanı Boluarte'nin istifa etmesini, erken seçime gidilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.Cumhurbaşkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongre'de yapılan oylamada seçimin Nisan 2024'te yapılmasına karar verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230125/peru-lideri-boluarteden-protestoculara-ulusal-ateskes-cagrisi-1066139642.html

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