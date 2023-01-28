https://sputniknews.com.tr/20230128/nyt-abd-ukraynaya-silah-saglama-stratejisini-degistirmek-istiyor-1066298738.html

NYT: ABD, Ukrayna'ya silah sağlama stratejisini değiştirmek istiyor

NYT: ABD, Ukrayna'ya silah sağlama stratejisini değiştirmek istiyor

New York Times, ABD makamlarının Ukrayna'yı silahlandırma stratejisini değiştirme kararı aldıklarını yazdı. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T16:15+0300

2023-01-28T16:15+0300

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The New York Times yazarları Julian Barnes ve Eric Schmitt kaleme aldıkları makalede, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'nın silahlandırılması stratejisini değiştirme gereğini tartışmaya başladıklarını belirtti.Makalede “ABD hükümeti analistleri yıla, 2023’teki çatışmaların muhtemel sonucunun bir çıkmaz olacağını tahmin ederek başladılar. Durağan çatışmanın Rusya'ya fayda sağlayacağından endişe duyan ABD ve müttefikleri, son haftalarda savaş dinamiklerinin Ukrayna lehine nasıl değiştirileceği konusunda daha ciddi tartışmalara başladılar” ifadelerine yer verildi.Yazarlar, ABD’li yetkililerin daha önce Moskova ile çatışmanın tırmanmasından çekindikleri için Ukrayna'ya eğitim gerektiren yeni gelişmiş silah sistemleri gönderme konusunda isteksiz olduklarını, ancak şimdi Washington'da bu karara farklı bir şekilde yaklaşıldığı değerlendirmesinde bulundu.

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