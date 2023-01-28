https://sputniknews.com.tr/20230128/nezaretteki-annesine-ekmek-arasi-uyusturucu-getirdi-1066295501.html
Nezaretteki annesine ekmek arası uyuşturucu getirdi
Nezaretteki annesine ekmek arası uyuşturucu getirdi
İstanbul Fatih'te bir kadının, gözaltına alınan annesine ekmek arası uyuşturucu getirdiği tespit edildi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T12:58+0300
2023-01-28T12:58+0300
2023-01-28T12:58+0300
yaşam
polis
nezarethane
uyuşturucu
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İstanbul Fatih'te Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefetten gözaltına alınan kadının kızı, yanındaki akrabalarıyla birlikte nezaretteki annesine köfte ekmek getirdiğini belirterek karakoldaki polislerden izin istedi. Show Haber'in haberine göre, durumdan şüphelenen polisler, ekmeğin arasını açınca alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu buldu.Bunun üzerine polisler, kadının kızı ile yanındakileri de gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
polis, nezarethane, uyuşturucu
polis, nezarethane, uyuşturucu
Nezaretteki annesine ekmek arası uyuşturucu getirdi
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İstanbul Fatih'te bir kadının, gözaltına alınan annesine ekmek arası uyuşturucu getirdiği tespit edildi.
İstanbul Fatih'te Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefetten gözaltına alınan kadının kızı, yanındaki akrabalarıyla birlikte nezaretteki annesine köfte ekmek getirdiğini belirterek karakoldaki polislerden izin istedi.
Show Haber'in haberine göre, durumdan şüphelenen polisler, ekmeğin arasını açınca alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu buldu.
Bunun üzerine polisler, kadının kızı ile yanındakileri de gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.