https://sputniknews.com.tr/20230128/nezaretteki-annesine-ekmek-arasi-uyusturucu-getirdi-1066295501.html

Nezaretteki annesine ekmek arası uyuşturucu getirdi

Nezaretteki annesine ekmek arası uyuşturucu getirdi

İstanbul Fatih'te bir kadının, gözaltına alınan annesine ekmek arası uyuşturucu getirdiği tespit edildi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T12:58+0300

2023-01-28T12:58+0300

2023-01-28T12:58+0300

yaşam

polis

nezarethane

uyuşturucu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1c/1056758432_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_60a5bd03be182ffe1b929dcd71b86b39.jpg

İstanbul Fatih'te Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefetten gözaltına alınan kadının kızı, yanındaki akrabalarıyla birlikte nezaretteki annesine köfte ekmek getirdiğini belirterek karakoldaki polislerden izin istedi. Show Haber'in haberine göre, durumdan şüphelenen polisler, ekmeğin arasını açınca alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu buldu.Bunun üzerine polisler, kadının kızı ile yanındakileri de gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polis, nezarethane, uyuşturucu