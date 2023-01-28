https://sputniknews.com.tr/20230128/medipol-basaksehir-caner-erkinle-anlasti-1066309638.html
Medipol Başakşehir, Caner Erkin'le anlaştı
Medipol Başakşehir, Caner Erkin'le anlaştı
Medipol Başakşehir Kulübü, tecrübeli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattı. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T22:06+0300
2023-01-28T22:06+0300
2023-01-28T22:06+0300
spor
caner erkin
medipol başakşehir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1c/1066309483_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c1a7905725bccf67ebffa0ce30db7a4f.jpg
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden F. Karagümrük'te oynayan Caner Erkin ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Caner Erkin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1c/1066309483_166:0:1066:675_1920x0_80_0_0_379f404b1ab10ba68b917e37dc912b7d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
caner erkin, medipol başakşehir
caner erkin, medipol başakşehir
Medipol Başakşehir, Caner Erkin'le anlaştı
Abone ol
Medipol Başakşehir Kulübü, tecrübeli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden F. Karagümrük'te oynayan Caner Erkin ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Caner Erkin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.