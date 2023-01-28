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Medipol Başakşehir, Caner Erkin'le anlaştı
Medipol Başakşehir, Caner Erkin'le anlaştı
Medipol Başakşehir Kulübü, tecrübeli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattı. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T22:06+0300
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spor
caner erkin
medipol başakşehir
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden F. Karagümrük'te oynayan Caner Erkin ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Caner Erkin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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caner erkin, medipol başakşehir
caner erkin, medipol başakşehir

Medipol Başakşehir, Caner Erkin'le anlaştı

22:06 28.01.2023
© AACaner Erkin
Caner Erkin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© AA
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Medipol Başakşehir Kulübü, tecrübeli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden F. Karagümrük'te oynayan Caner Erkin ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Caner Erkin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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