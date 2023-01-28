https://sputniknews.com.tr/20230128/macron-rusya-ile-konusmaya-devam-edecegim-1066296512.html
Macron: Rusya ile konuşmaya devam edeceğim
Macron: Rusya ile konuşmaya devam edeceğim
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'yla konuşmaya devam edeceğini belirtti. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T14:42+0300
2023-01-28T14:42+0300
2023-01-28T14:42+0300
ukrayna krizi
rusya
fransa
emmanuel macron
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Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Macron, dün Yeni Ay Yılı dolayısıyla Elysee Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.Macron, "Başka zamanlarda bazıları Rusya ile konuştuğum için beni eleştirdi ve Rusya ile konuşmaya devam edeceğim." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230110/macronun-putin-paradoksu-1065587104.html
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rusya, fransa, emmanuel macron
rusya, fransa, emmanuel macron
Macron: Rusya ile konuşmaya devam edeceğim
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'yla konuşmaya devam edeceğini belirtti.
Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Macron, dün Yeni Ay Yılı dolayısıyla Elysee Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Macron, "Başka zamanlarda bazıları Rusya ile konuştuğum için beni eleştirdi ve Rusya ile konuşmaya devam edeceğim." dedi.