Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230128/macron-rusya-ile-konusmaya-devam-edecegim-1066296512.html
Macron: Rusya ile konuşmaya devam edeceğim
Macron: Rusya ile konuşmaya devam edeceğim
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'yla konuşmaya devam edeceğini belirtti. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T14:42+0300
2023-01-28T14:42+0300
ukrayna krizi
rusya
fransa
emmanuel macron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1c/1066296363_0:168:3041:1879_1920x0_80_0_0_3fe084d279e6e55f2252b5b182292818.jpg
Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Macron, dün Yeni Ay Yılı dolayısıyla Elysee Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.Macron, "Başka zamanlarda bazıları Rusya ile konuştuğum için beni eleştirdi ve Rusya ile konuşmaya devam edeceğim." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230110/macronun-putin-paradoksu-1065587104.html
rusya
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1c/1066296363_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_cb3475b04d581a73a3a5fa40bbeb0aea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, fransa, emmanuel macron
rusya, fransa, emmanuel macron

Macron: Rusya ile konuşmaya devam edeceğim

14:42 28.01.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidin8 февраля 2022. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон (слева) на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле.
8 февраля 2022. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон (слева) на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'yla konuşmaya devam edeceğini belirtti.
Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Macron, dün Yeni Ay Yılı dolayısıyla Elysee Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Macron, "Başka zamanlarda bazıları Rusya ile konuştuğum için beni eleştirdi ve Rusya ile konuşmaya devam edeceğim." dedi.
Kremlin'de Putin-Macron görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
Ukrayna krizi
Macron'un 'Putin paradoksu'
10 Ocak, 12:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала