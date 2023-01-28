https://sputniknews.com.tr/20230128/macron-rusya-ile-konusmaya-devam-edecegim-1066296512.html

Macron: Rusya ile konuşmaya devam edeceğim

Macron: Rusya ile konuşmaya devam edeceğim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'yla konuşmaya devam edeceğini belirtti. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T14:42+0300

2023-01-28T14:42+0300

2023-01-28T14:42+0300

ukrayna krizi

rusya

fransa

emmanuel macron

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Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Macron, dün Yeni Ay Yılı dolayısıyla Elysee Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.Macron, "Başka zamanlarda bazıları Rusya ile konuştuğum için beni eleştirdi ve Rusya ile konuşmaya devam edeceğim." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230110/macronun-putin-paradoksu-1065587104.html

rusya

fransa

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rusya, fransa, emmanuel macron