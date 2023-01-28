https://sputniknews.com.tr/20230128/kuduste-duzenlenen-silahli-saldirida-biri-agir-2-kisi-yaralandi-1066295336.html

Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 kişi yaralandı

Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 kişi yaralandı

İsrail Kudüs'te, düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T12:27+0300

2023-01-28T12:27+0300

2023-01-28T12:27+0300

dünya

israil

kudüs

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101838/25/1018382538_15:0:977:541_1920x0_80_0_0_875807192551ac5e632d75a65c78012c.jpg

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesinde silahlı bir saldırı yaşandı.Saldırganın etkisiz hale getirildiği ve olay yerine takviye polis birlikleri gönderildiği belirtildi.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise, saldırıda biri ağır, 2 İsraillinin yaralandığı duyuruldu. Ağır yaralanan 22 yaşındaki İsrailli ile 45 yaşındaki diğer yaralının olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da son dönemde gerilim tırmanmış ve Filistinli can kayıplarında artış yaşanmıştı.Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagogun yakınlarında cuma gecesi düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na önceki gün sabah saatlerinde düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskın üzerine bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli genç yaşamını yitirmişti.İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yılbaşından bugüne aralarında kadın ve çocukların yer aldığı en az 30 Filistinli hayatını kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20230128/disisleri-bakanligindan-kudusteki-sinagog-saldirisina-kinama-1066288874.html

israil

kudüs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, kudüs, saldırı