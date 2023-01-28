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https://sputniknews.com.tr/20230128/kuduste-duzenlenen-silahli-saldirida-biri-agir-2-kisi-yaralandi-1066295336.html
Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 kişi yaralandı
Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 kişi yaralandı
İsrail Kudüs'te, düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T12:27+0300
2023-01-28T12:27+0300
dünya
israil
kudüs
saldırı
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İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesinde silahlı bir saldırı yaşandı.Saldırganın etkisiz hale getirildiği ve olay yerine takviye polis birlikleri gönderildiği belirtildi.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise, saldırıda biri ağır, 2 İsraillinin yaralandığı duyuruldu. Ağır yaralanan 22 yaşındaki İsrailli ile 45 yaşındaki diğer yaralının olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da son dönemde gerilim tırmanmış ve Filistinli can kayıplarında artış yaşanmıştı.Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagogun yakınlarında cuma gecesi düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na önceki gün sabah saatlerinde düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskın üzerine bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli genç yaşamını yitirmişti.İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yılbaşından bugüne aralarında kadın ve çocukların yer aldığı en az 30 Filistinli hayatını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20230128/disisleri-bakanligindan-kudusteki-sinagog-saldirisina-kinama-1066288874.html
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israil, kudüs, saldırı
israil, kudüs, saldırı

Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 kişi yaralandı

12:27 28.01.2023
© Twitterisrail bayrak
israil bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© Twitter
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İsrail Kudüs'te, düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesinde silahlı bir saldırı yaşandı.
Saldırganın etkisiz hale getirildiği ve olay yerine takviye polis birlikleri gönderildiği belirtildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise, saldırıda biri ağır, 2 İsraillinin yaralandığı duyuruldu. Ağır yaralanan 22 yaşındaki İsrailli ile 45 yaşındaki diğer yaralının olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da son dönemde gerilim tırmanmış ve Filistinli can kayıplarında artış yaşanmıştı.
Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagogun yakınlarında cuma gecesi düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.
İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na önceki gün sabah saatlerinde düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskın üzerine bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli genç yaşamını yitirmişti.
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yılbaşından bugüne aralarında kadın ve çocukların yer aldığı en az 30 Filistinli hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanlığı, Kudüs’te bir sinagoga düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
DÜNYA
Dışişleri Bakanlığı’ndan Kudüs’teki sinagog saldırısına kınama
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